Aydın'da "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi çerçevesinde 2023-24 sezonunda 43 bin 225 kişiye yüzme eğitimi verildi. Çine, Didim, Efeler ve Nazilli ilçelerinde sürdürülen eğitimler, 2025 yılı boyunca devam edecek.

Proje kapsamında eğitimler verildi

Aydın'da, Çine ve Didim ilçelerinde kurulan portatif yüzme havuzları ile Efeler ve Nazilli ilçelerindeki yarı olimpik yüzme havuzlarında, yüzme eğitimi alan 43 bin 225 kişi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın desteğiyle bu alandaki hedeflerine bir adım daha yaklaşmış oldu. Eğitimler, uzman antrenörler eşliğinde sürdürülüyor.

Eğitimler 2025’te de sürecek

Aydın’daki yüzme eğitimi çalışmaları, 2025 yılı içerisinde de aralıksız devam edecek. İl genelindeki tüm eğitimlerde, alanında uzman antrenörler eşliğinde, yüzme bilmeyen kalmaması hedefiyle çalışmalar yapılmaya devam edilecek.

Gelecek hedefleri belirlendi

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu önemli iş birliğiyle, Aydın'da daha fazla kişi yüzme öğrenmeye ve bu spor dalıyla tanışmaya devam edecek. Projenin sağladığı imkanlarla, gelecekte yüzme bilmeyen kimse kalmaması amaçlanıyor.