Sağlık Bakanlığı, e-Nabız Kişisel Sağlık Kaydı Sistemi'nin Katar'a satıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Bakanlık, bu tür haberlerin tamamen asılsız olduğunu belirterek, e-Nabız sisteminin tamamen Türkiye'ye ait bir proje olduğunu vurguladı.

e-Nabız Türk malıdır

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, e-Nabız, bakanlığın hedefleri doğrultusunda tasarlanıp geliştirilmiş bir sistem olup, tüm unsurlarıyla Sağlık Bakanlığı'na aittir. Bugün aktif kullanıcı sayısının 70 milyonu bulduğu belirtilen sistem, 39 farklı merkezi sistemle entegre olmuş ve 30 binden fazla sağlık tesisiyle güvenli bir şekilde iletişim sağlamaktadır.

Veri güvenliği yüksek seviyede

Sağlık Bakanlığı, vatandaşların kişisel sağlık verilerinin satılmasının veya üçüncü şahıslara açılmasının mümkün olmadığını vurgulayarak, bu verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlarla en yüksek güvenlik tedbirleriyle korunduğunu belirtti. Ayrıca, e-Nabız ve benzeri millî projelerin, Türkiye’yi sağlık bilişimi alanında dünya çapında gıpta ile izlenen bir konuma getirdiği ifade edildi.

Açıklamanın sonunda, Bakanlık, e-Nabız ve benzeri sistemlere yönelik gerçek dışı haberler ve iftiralar hakkında yasal sürecin başlatılacağını ve bu tür haberlerin güven kaybına neden olmasına izin verilmeyeceğini belirtti. Kamuoyunun, bu tür asılsız iddialara itibar etmemesi gerektiği ifade edildi.