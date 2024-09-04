Aydem Elektrik, Aydın genelinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 5 Eylül 2024 Perşembe günü bazı ilçelerde planlı elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu.
İşte 5 Eylül 2024 tarihinde Aydın'ın ilçelerinde yapılacak planlı elektrik kesintilerine dair bilgiler:
Nazilli'de elektrik kesintisi (Sabah)
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Kesinti ID: 3081662
Saat: 08:30 - 09:30
Etkilenen Bölgeler: İstiklal Mahallesi (DKY Caddesi), Yeni Sanayi Mahallesi (545. Sk., 543. Sk., 541. Sk., 1014. Sk., 1016. Sk., 1018. Sk., 1022. Sk., 505. Sk., 539. Sk., 1004. Sk., 549. Sk., 547. Sk.)
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Kesinti ID: 3081664
Saat: 09:30 - 11:00
Etkilenen Bölgeler: Yeni Sanayi Mahallesi (34. Sk., 501/1. Sk., 505. Sk., 511. Sk., 1006. Sk., 172. Sk.), Dumlupınar Mahallesi (50. Sk., 349. Sk., 523. Sk., 343. Sk., 519. Sk.), Karaçay Mahallesi (311. Sk., 313. Sk., 315. Sk., 317. Sk., 325. Sk., 341. Sk., 60. Sk.), Sümer Mahallesi
Nazilli'de elektrik kesintisi (Öğle)
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Kesinti ID: 3081667
Saat: 11:00 - 12:30
Etkilenen Bölgeler: Dumlupınar Mahallesi (1005. Sk., 519/1. Sk.), Yeni Sanayi Mahallesi (Şehit Naci Ülker Blv., 519. Sk., 517. Sk., 515. Sk., 513. Sk., 1008. Sk., 1002. Sk.)
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Kesinti ID: 3081669
Saat: 13:00 - 14:30
Etkilenen Bölgeler: Yeni Sanayi Mahallesi (1002. Sk., 32. Sk., 429. Sk., 531. Sk., 533. Sk., 535. Sk., 537. Sk.), Sümer Mahallesi (Şehit Naci Ülker Blv., 529. Sk.)
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Kesinti ID: 3081671
Saat: 14:30 - 15:30
Etkilenen Bölgeler: Yeni Sanayi Mahallesi (1032. Sk.)
Didim'de elektrik kesintisi
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Kesinti ID: 3086412
Saat: 10:00 - 16:00
Etkilenen Bölgeler: Akbük Mahallesi (3306. Sk., 3343. Sk., 3320 Sk., 6079 Sk., 3315 Sk., 6077 Sk., 6042 Sk., 3311. Sk., 3370. Sk., 3372. Sk., 3376. Sk., 3349. Sk., 3357. Sk., 3360. Sk., 3375. Sk., 6052 Sk., 3329. Sk., 3356. Sk., 3361. Sk., 3307. Sk., 3366. Sk., 3320 Cd., 6078 Sk., 3350. Sk., 3346. Sk., 3322. Sk., 3335. Sk., 3339. Sk., 3340. Sk., 3331. Sk., 3327. Sk., 3323. Sk., 3305. Sk., 3333. Sk., 3368. Sk., 3338. Sk., 3344. Sk., 3355. Sk., 3353. Sk., 3358. Sk., 3364. Sk., 3317. Sk., 3308. Cd., 3310. Sk., 3312. Sk., 3321. Sk., 3345. Sk., 3336. Sk., 3309. Sk., 3303. Sk., 3301. Sk., 3003. Cd., 3320. Cd., 3324. Sk., 3326. Sk., 3328. Sk., 3334. Sk., 3332. Sk., 3330. Sk.)
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Kesinti ID: 3087647
Saat: 11:30 - 17:30
Etkilenen Bölgeler: Akbük Mahallesi (3129. Sk., 3022 Cd., 2090. Sk., 3127. Sk., 3118. Sk., 3087. Cd., 3095. Sk., 3154. Sk., 3146. Sk., 3144. Sk., 3139. Cd., 3134. Sk., 3079 Cd., 3119. Sk., 3116. Sk., 3112. Cd., 3110. Sk., 3105. Sk., 3103. Sk., 3101. Sk., 3099. Sk., 3097. Sk., 2102. Sk., 2009. Sk., 2095. Sk., 2109. Sk., 3075. Cd., 3079. Cd., 2099. Sk., 3022. Cd., 2111. Cd., 2114. Sk., 3004. Cd.)
Yenipazar'da elektrik kesintisi
- Kesinti ID: 3086739
Saat: 10:00 - 15:00
Etkilenen Bölgeler: Donduran Mahallesi (Kooperatif 1. Sk., Cuma Camisi Sk., Bozdoğan Cd., Kocatepe Sk., Köyiçi 1. Sk., Saray Altı 1. Sk., Yeniyol 10. Sk., Yeniyol Cd., Köyiçi Anayol Cd., Köy Yolu), Direcik Mahallesi (Bozdoğan Nazilli Yolu Direcik Merkez Sk.), Doğu Mahallesi, Hükümet Mahallesi (Atatürk Cd.)
Köşk'te elektrik kesintisi
- Kesinti ID: 3087608
Saat: 11:00 - 13:00
Etkilenen Bölgeler: Başçayır Mahallesi
Kuşadası'nda elektrik kesintisi
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Kesinti ID: 3087614
Saat: 12:00 - 14:00
Etkilenen Bölgeler: Davutlar Mahallesi
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Kesinti ID: 3087619
Saat: 12:00 - 14:00
Etkilenen Bölgeler: Güzelçamlı Mahallesi (7278. Sk., 1074/2. Sk., 68. Sk., 7267. Sk., 70. Sk., 1074/1. Sk., 67. Sk.)
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Kesinti ID: 3087620
Saat: 12:00 - 14:00
Etkilenen Bölgeler: Davutlar Mahallesi (Hasan Tahsin Cd.), Güzelçamlı Mahallesi (7234. Sk., 1038. Sk., 1074/4. Sk., 7259. Cd., 1074/1. Sk., 7261. Sk., Millipark Cd.)
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Kesinti ID: 3087623
Saat: 12:00 - 14:00
Etkilenen Bölgeler: Güzelçamlı Mahallesi (7259. Cd., 1031. Sk.)