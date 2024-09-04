İsrail'in devam eden saldırılarına rağmen, Filistin Sağlık Bakanlığı Gazze Şeridi'ne 350 bin doz yeni çocuk felci aşısının ulaştırıldığını duyurdu. Aşılama kampanyası, UNICEF ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) iş birliğiyle tüm hızıyla sürdürülüyor.

Gazze'de çocuklar İçin yeni aşı desteği

Filistin Sağlık Bakanı Macid Ebu Ramadan, Gazze Şeridi'nde çocukların sağlık güvenliğini sağlamak adına başlatılan çocuk felci aşılama kampanyasına destek amacıyla bu akşam 350 bin doz daha aşı geldiğini açıkladı. Ebu Ramadan, aşının Deyr el-Belah'taki Sağlık Bakanlığı'nın soğuk hava depolarında muhafaza altına alındığını belirtti. Bu son sevkiyatla birlikte Gazze'ye ulaştırılan toplam aşı miktarı 1 milyon 600 bin doza ulaşmış oldu. Bu, bir günlükten 10 yaşına kadar olan tüm çocukların iki doz aşı ile tamamen aşılanmasını sağlayacak miktarda.

Aşılama kampanyasında iki tur uygulaması

UNICEF, DSÖ, UNWRA ve Filistin Sağlık Bakanlığı'nın iş birliği ile yürütülen aşılama kampanyası, 10 yaş altındaki 640 binden fazla çocuğu hedef alıyor. Kampanya, Gazze Şeridi'nde iki tur halinde gerçekleştiriliyor. DSÖ'nün açıklamasına göre, ilk tur Deyr el-Belah bölgesinde 1-4 Eylül tarihleri arasında gerçekleşti. İlk gün 86 bin 600, ikinci gün ise 74 bin 430 çocuğun aşılandığı bildirildi. İki gün içinde toplam 161 bin çocuğa ulaşılarak hedeflenen 156 bin 500 çocuğun üzerine çıkıldı.

İlk çocuk felci vakası ve acil önlemler

Filistin Sağlık Bakanlığı, 16 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nde ilk çocuk felci vakasının tespit edildiğini açıklamıştı. Bu durum, bölgedeki aşılama kampanyalarının aciliyetini daha da artırdı. Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde 31 Ağustos'ta başlayan aşılama çalışmaları da hızla devam ediyor.