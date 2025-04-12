Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan yangın, vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Orta Mahalle 209 Sokak üzerindeki 5 katlı apartmanın bodrum katında başlayan yangın, hızla büyüdü ve apartmanı saran dumanlar nedeniyle içerdeki vatandaşlar mahsur kaldı.

Yangın kısa sürede büyüdü

Edinilen bilgilere göre, bodrum katındaki malzemelerin tutuşmasıyla başlayan yangın hızla büyüyerek apartmanın tamamını sardı. Dumanlar, tüm apartmanı etkisi altına alırken, vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine, itfaiye, sağlık, polis, AFAD, UMKE ve doğalgaz ile elektrik ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinden müdahale

İtfaiye ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale ederken, güvenlik amacıyla apartmanın doğalgaz ve elektrik akımı kesildi. Yangının büyümesini engellemeye çalışan ekipler, mahsur kalan vatandaşları merdivenli araçlarla kurtardı. 3'ü çocuk, 4 kişi dumandan etkilenerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar hastaneye sevk edildi

Kurtarılan 4 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumlarının stabil olduğu öğrenilen vatandaşlar, tedbir amaçlı hastaneye yatırıldı.

Yangının nedenine yönelik inceleme başlatıldı

Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşlarının ardından tamamen söndürüldü. Apartmandaki duman tahliye edildi ve soğutma çalışmaları devam etti. Yangının çıkış nedeni ise araştırılmak üzere inceleme başlatıldı.