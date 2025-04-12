Denizli'de, eski eşini sevgilisiyle gören Mehmet K., yanında taşıdığı bıçakla sokak ortasında dehşet yaşattı. Defalarca bıçaklanan kadın hayatını kaybederken erkek arkadaşı ise ağır yaralandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Kuşpınar Mahallesi Lise Caddesinde edinilen bilgiye göre, bir süre önce cezaevinden çıkan Mehmet K., eski eşi Hatice Ünlü (42) ve erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Hasan Çalışkan'ı birlikte 20 AGA 033 plakalı otomobile binerken gördü.

Defalarca bıçakladı

Eski koca Mehmet K., yanında taşıdığı bıçakla kadın ve erkek arkadaşına saldırdı. Saldırgan Mehmet K, Hatice Ünlü'yü ve Hasan Çalışkan'ı vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklayıp ağır yaralayarak olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybetti

Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafında ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla çevre hastanelere sevk edildi. Boğazı ve göğsünden defalarca bıçaklanan Hatice Ünlü, kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. PAÜ Hastanesine kaldırılan ve boynundaki atar damarı kesilen Hasan Çalışkan'ın ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kısa sürede yakalandı

Olay yerinden kaçan Mehmet K., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Hayatını kaybeden Hatice Ünlü'nün cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Bıçaklı saldırı sırasında, boşanan çiftin çocuklarının da olay yerinde olduğu ileri sürüldü. Sokak ortasında dehşet anlarının yaşandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.