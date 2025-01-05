Aydın’da 5 Ocak 2025 Pazar günü parçalı bulutlu hava etkili olacak. Sıcaklık 9°C ile 17°C arasında değişirken, rüzgar hızının zaman zaman 22 km/sa’ye ulaşması bekleniyor. Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.

Aydın hava durumu (Pazar)

Sabah saatleri (09.00 - 12.00)

Aydın’da sabah saatlerinde hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 14°C, hissedilen sıcaklık ise aynı düzeyde olacak.

Nem Oranı: %80 ile nemli bir sabah yaşanacak.

Rüzgar: Ortalama 4 km/sa hızında hafif rüzgar, maksimum 14 km/sa hıza çıkabilir.

Sabah saatleri dışarıda yapılacak aktiviteler için oldukça uygun görünüyor.

Öğle saatleri (12.00 - 15.00)

Öğle saatlerinde hava biraz daha ısınarak sıcaklık 17°C seviyesine ulaşacak. Hissedilen sıcaklık da yine 17°C olacak.

Nem Oranı: %69 ile sabah saatlerine göre düşüş gösterecek.

Rüzgar: Ortalama 6 km/sa hızında eserken, maksimum 19 km/sa rüzgar görülebilir.

Bu saatler, dış mekan etkinlikleri için günün en ılıman dilimi olacak.

İkindi saatleri (15.00 - 18.00)

İkindi saatlerinde hava sıcaklığı 15°C’ye düşerken hissedilen sıcaklık da aynı seviyede olacak.

Nem Oranı: %80 ile yeniden artış gösterecek.

Rüzgar: Ortalama 7 km/sa hızında rüzgar, maksimum 22 km/sa hıza ulaşabilir.

Nem oranındaki artış, serinliği biraz daha belirgin hale getirebilir.

Akşam saatleri (18.00 - 21.00)

Akşam saatlerinde hava serinleyecek ve sıcaklık 10°C olacak. Hissedilen sıcaklık da bu seviyede kalacak.

Nem Oranı: %89 ile oldukça yüksek olacak.

Rüzgar: Ortalama 3 km/sa hızında hafif rüzgar, maksimum 19 km/sa olarak hissedilecek.

Yüksek nem oranı akşam serinliğini daha fazla hissetmenize neden olabilir.

Gece saatleri (21.00 - 24.00)

Gece saatlerinde sıcaklık 9°C seviyelerine düşecek. Hissedilen sıcaklık da aynı olacak.

Nem Oranı: %84 ile gece boyunca nemli bir hava hakim olacak.

Rüzgar: Ortalama 2 km/sa hızında rüzgarın, maksimum 12 km/sa seviyesine ulaşması bekleniyor.