Aydem Elektrik (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Aydın genelinde 5 Şubat 2025 Çarşamba günü planlı şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle çeşitli mahallelerde elektrik kesintileri yaşanacak.
Detaylı bilgi ve kesinti bölgeleri şu şekilde:
Bozdoğan'da elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3197676
- Saat : 10:00 - 11:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Hışımlar Mh. ( Merkez Küme Evleri Yeni Sk. Merkez Küme Evleri Sk. Değirmendere Sk. Avdullar Sk. Çırpılar Sk. Olukdere Sk. )
Bozdoğan'da elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3197679
- Saat : 10:00 - 11:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Güre Mh. ( Malküpü Sk. )
Hışımlar Mh. ( Değirmendere Sk. )
Yenipazar'da elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3199455
- Saat : 9:00 - 13:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Doğu Mh. ( Leylak Sk. Muzaffer Aksoy Cd. Mercan Sk. Lale Sk. Ladin Sk. KÖY YOLU Konur Sk. Kıvırcık Sk. )
Yenipazar'da elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3199458
- Saat : 13:30 - 16:30
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Alhan Mh. ( Yenipazar Dalama Yolu )
Çarşı Mh. ( Yenipazar Dalama Yolu )
Söke'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3199711
- Saat : 10:00 - 15:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Moralı Mh. ( İzmir Söke Yolu ara yol )
Argavlı Mh. ( İzmir Söke Yolu Argavlı Sk. Körkuyu Sk. )
Gümüşköy Mh.
Kaynak: HABER MERKEZİ