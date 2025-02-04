Aydem Elektrik (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Aydın genelinde 5 Şubat 2025 Çarşamba günü planlı şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle çeşitli mahallelerde elektrik kesintileri yaşanacak.

Detaylı bilgi ve kesinti bölgeleri şu şekilde:

Bozdoğan'da elektrik kesintisi 

  • Kesinti ID : 3197676
  • Saat : 10:00 - 11:00
  • Durum : Planlandı
  • Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Hışımlar Mh. ( Merkez Küme Evleri Yeni Sk. Merkez Küme Evleri Sk. Değirmendere Sk. Avdullar Sk. Çırpılar Sk. Olukdere Sk. )

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Bozdoğan'da elektrik kesintisi 

  • Kesinti ID : 3197679
  • Saat : 10:00 - 11:00
  • Durum : Planlandı
  • Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Güre Mh. ( Malküpü Sk. )

Hışımlar Mh. ( Değirmendere Sk. )

Yenipazar'da elektrik kesintisi 

  • Kesinti ID : 3199455
  • Saat : 9:00 - 13:00
  • Durum : Planlandı
  • Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Doğu Mh. ( Leylak Sk. Muzaffer Aksoy Cd. Mercan Sk. Lale Sk. Ladin Sk. KÖY YOLU Konur Sk. Kıvırcık Sk. )

Yenipazar'da elektrik kesintisi 

  • Kesinti ID : 3199458
  • Saat : 13:30 - 16:30
  • Durum : Planlandı
  • Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Alhan Mh. ( Yenipazar Dalama Yolu )

Çarşı Mh. ( Yenipazar Dalama Yolu )

Söke'de elektrik kesintisi 

  • Kesinti ID : 3199711
  • Saat : 10:00 - 15:00
  • Durum : Planlandı
  • Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Moralı Mh. ( İzmir Söke Yolu ara yol )

Argavlı Mh. ( İzmir Söke Yolu Argavlı Sk. Körkuyu Sk. )

Gümüşköy Mh.

Kaynak: HABER MERKEZİ