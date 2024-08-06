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Koçarlı, Germencik ve Kuşadası ilçelerindeki belirli mahallelerde planlı kesintiler yapılacak. Elektrik kesintileri, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle uygulanacak.

Aydem Elektrik Dağıtım Şirketi (ADM), 7 Ağustos Çarşamba günü Aydın'da gerçekleştirilecek elektrik kesintileriyle ilgili detayları duyurdu.

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