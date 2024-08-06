Aydem Elektrik Dağıtım Şirketi (ADM), 7 Ağustos Çarşamba günü Aydın'da gerçekleştirilecek elektrik kesintileriyle ilgili detayları duyurdu.
Koçarlı, Germencik ve Kuşadası ilçelerindeki belirli mahallelerde planlı kesintiler yapılacak. Elektrik kesintileri, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle uygulanacak.
Elektrik kesintisi programı
Kuşadası:
- Saat: 09:00 - 12:00
- Durum: Planlandı
- Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- Etkilenecek Bölgeler: Kadınlar Denizi Mahallesi (548. Sokak, Serinkent Sitesi Küme Evleri)
Koçarlı:
- Saat: 13:00 - 18:00
- Durum: Planlandı
- Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- Etkilenecek Bölgeler: Yeniköy Mahallesi (Merkez Sokak)
Germencik:
- Saat: 13:00 - 18:00
- Durum: Planlandı
- Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- Etkilenecek Bölgeler: Turanlar Mahallesi (Merkez Sokak)
Kaynak: HABER MERKEZİ