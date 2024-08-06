İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Üçeylül Mahallesi'nde bulunan bir metruk evde bugün sabah saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedenine ilişkin henüz kesin bir bilgi bulunmuyor.

Yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Mahalle sakinlerinin fark ederek yetkililere bildirdiği yangın, kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay yerine ulaşan ekipler, yangının yayılmasını önleyerek yangının kontrol altına alınmasını sağladı.