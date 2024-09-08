Aydem Elektrik, Aydın genelinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 8 Eylül 2024 Pazar günü bazı ilçelerde planlı elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu.
İşte Pazar günü Aydın'ın ilçelerinde yapılacak planlı elektrik kesintilerine dair bilgiler:
Nazilli'de elektrik kesintisi (Sabah)
- Kesinti ID: 3087905
- Saat : 8:30 - 9:30
- Durum: Başladı
- Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- Etkilenecek bölgeler: Yeşil Mh. ( 749. Sk. Atatürk Blv. 1855. Sk. 1857. Sk. 632. Sk. 1864. Sk. 622. Sk. 628. Sk. 737. Sk. 737/1. Sk. 743. Sk. 745. Sk. 747. Sk. )
Nazilli'de elektrik kesintisi (Sabah)
- Kesinti ID: 3087907
- Saat: 9:30 - 10:30
- Durum: Başladı
- Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- Etkilenecek bölgeler: Turan Mh. ( 133. Sk. 129. Sk. 368. Sk. Kıbrıs Cd. ) Kurtuluş Mh. ( 109. Sk. 109/1. Sk. 366. Sk. 370. Sk. 372. Sk. )
Nazilli'de elektrik kesintisi (Sabah)
- Kesinti ID: 3087909
- Saat: 10:30 - 11:30
- Durum: Planlandı
- Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- Etkilenecek bölgeler: Yeşil Mh. ( 1872. Sk. 1859. Sk. 1868. Sk. 1857. Sk. 3278. Sk 382. Sk. 1876. Sk. 1874. Sk. )
Nazilli'de elektrik kesintisi (Öğle)
- Kesinti ID: 3087911
- Saat: 12:30 - 13:30
- Durum: Planlandı
- Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- Etkilenecek bölgeler: Yeşil Mh. ( Kanal Yolu 1866. Sk. 1863. Sk. 1868. Sk. )
Nazilli'de elektrik kesintisi (Öğle)
- Kesinti ID: 3087912
- Saat: 13:30 - 14:30
- Durum: Planlandı
- Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- Etkilenecek bölgeler: Yeşil Mh. ( 1866. Sk. 622. Sk. 1859. Sk. 1863. Sk. 1864. Sk. )
Nazilli'de elektrik kesintisi (Öğle)
- Kesinti ID: 3087915
- Saat: 14:30 - 15:30
- Durum: Planlandı
- Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- Etkilenecek bölgeler: Yeşil Mh. ( 622. Sk. 624. Sk. 626. Sk. 715. Sk. 1855. Sk. 1853. Sk. 1859 Sk. 1852 Sk. 374. Sk. )
Çine'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID: 3088338
- Saat: 10:00 - 14:00
- Durum: Planlandı
- Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- Etkilenecek bölgeler: Hamitabat Mh. ( 174. Sk. 178. Sk. 180. Sk. 182. Sk. 186. Sk. 190. Sk. 192. Sk. 194. Sk. 196. Sk. 197. Sk. 198. Sk. 200. Sk. 202. Sk. 204. Sk. 206. Sk. 207. Sk. 209. Sk. 211. Sk. 212. Sk. 216. Sk. 217. Sk. 218. Sk. 219. Sk. 221. Sk. 222. Sk. 224. Sk. 225. Sk. 226. Sk. 230. Sk. 231. Sk. 232. Sk. 233. Sk. 234. Sk. 235. Sk. 237. Sk. 238. Sk. 239. Sk. 241. Sk. 249. Sk. 251. Sk. 253. Sk. 255. Sk. 257. Sk. 259. Sk. 261. Sk. 263. Sk. 265. Sk. 267. Sk. 269. Sk. 271. Sk. 273. Sk. 275. Sk. 277. Sk. 279. Sk. 281. Sk. 283. Sk. 285. Sk. 287. Sk. 400. Sk. 410. Sk. 412. Sk. 449. Sk. 467. Sk. Atatürk Cd. Şehit Adnan Özdemir Cd. Soğancılar Cd. 402. Sk. 210. Sk. 227. Sk. 229. Sk. 268. Sk. 408. Sk. 245. Sk. 228. Sk. ) Şevketiye Mh. ( 293. Sk. 297. Sk. 301. Sk. 307. Sk. 309. Sk. 311. Sk. 313. Sk. 315. Sk. 317. Sk. 319. Sk. 321. Sk. 323. Sk. 325. Sk. 327. Sk. 329. Sk. 331. Sk. 394. Sk. 455. Sk. 465. Sk. Adnan Menderes Blv. Ali Rıza Efendi Sk. Kuvayi Milliye Cd. Mehmet Yavaş Cd. Namık Gedik Cd. Nuri Güngör Cd. Şükran Güngör Sk. 418. Sk. 420. Sk. 495. Sk. 497. Sk. 499. Sk. 501. Sk. 461. Sk. 463. Sk. Ali Şen Sk. Şehit Asteğmen Hüseyin Uzunova Cd. 242. Sk. 246. Sk. 248. Sk. 250. Sk. 252. Sk. 254. Sk. 258. Sk. 260. Sk. 264. Sk. 266. Sk. 270. Sk. 272. Sk. 274. Sk. 276. Sk. 278. Sk. 280. Sk. 282. Sk. 284. Sk. 286. Sk. 288. Sk. 289. Sk. 291. Sk. 292. Sk. ) Dutluoluk Mh. Evciler Mh. ( Evciler Merkez Sk. ) Cumhuriyet Mh. ( 203. Sk. 53. Sk. 54. Sk. ) Ovacık Mh. ( Ovacık Merkez Sk. ) Mutaflar Mh. ( Mutaflar Merkez Sk. ) Yeni Mh. Soğancılar Mh. ( 105. Sk. 109. Sk. 101. Sk. 145. Sk. 121. Sk. 172. Sk. 119 Çk. Sk. 115 Çk. Sk. Şehler Cd. 205. Sk. 93. Sk. 91. Sk. 87. Sk. 138. Çk. Sk. 126. Sk. 122. Sk. 120. Sk. 118. Sk. 116. Sk. 114. Sk. 112. Sk. 111. Sk. 108. Sk. 106. Sk. Kuvayı Milliye Cd. Buğday Pazarı 193. Sk. 189. Sk. 187. Sk. 185. Sk. 183. Sk. 181. Sk. 179. Sk. 177. Sk. 176. Sk. 175. Sk. 173. Sk. 171. Sk. 168. Sk. 166. Sk. 165. Sk. 164. Sk. 162. Sk. 158. Sk. 156. Sk. 152. Sk. 150. Sk. 146. Sk. 144. Sk. 142. Sk. 141. Sk. 140. Sk. 139. Sk. 137. Sk. 136. Sk. 133. Sk. 131. Sk. 130. Sk. 128. Sk. 125. Sk. )
Kaynak: HABER MERKEZİ