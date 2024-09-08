Aydem Elektrik, Aydın genelinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 9 Eylül 2024 Pazartesi günü bazı ilçelerde planlı elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu.
İşte Pazartesi günü Aydın'ın ilçelerinde yapılacak planlı elektrik kesintilerine dair bilgiler:
Nazilli'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID: 3087549
- Saat: 10:00 - 15:00
- Durum: Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- Etkilenecek bölgeler: Yalınkuyu Mh. ( Yalınkuyu Sk. YALINKUYU MAH. KÖY YOLU ) Beşeylül Merkez Mh. ( Beşeylül Sk. ) Kestel Mh. ( köy yolu ) Hamzallı Mh. Durasıllı Mh. ( Durasıllı Sk. ) Bereketli Mh. Mustafapaşa Mh.
Nazilli'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3089286
- Saat : 8:30 - 10:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- Etkilenecek bölgeler: Cumhuriyet Mh. ( 197. Sk. 203. Sk. 207. Sk. 211. Sk. 268. Sk. 290. Sk. 304. Sk. 306. Sk. 306/1. Sk. Ziya Gökalp Cd. DKY Cd. )
Nazilli'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3089288
- Saat : 10:00 - 11:30
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- Etkilenecek bölgeler: Turan Mh. ( 19 Mayıs Blv. 155. Sk. 133. Sk. 129. Sk. 127. Sk. Kıbrıs Cd. 356. Sk. 354. Sk. 352. Sk. )
Nazilli'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3089294
- Saat : 12:30 - 14:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- Etkilenecek bölgeler: Şirinevler Mh. ( DKY Cd. Dörtyol Meydanı Hürriyet Cd. 295. Sk. 265/1. Sk. 265. Sk. 234. Sk. 230. Sk. 226. Sk. )
Nazilli'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3089300
- Saat : 14:00 - 15:30
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- Etkilenecek bölgeler: Şirinevler Mh. ( 264/1. Sk. 857. Sk. 331. Sk. 293. Sk. 291. Sk. 266. Sk. )
Efeler'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3089849
- Saat : 9:30 - 10:30
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- Etkilenecek bölgeler: Zafer Mh. ( 107. Sk. 117. Sk. 113. Sk. 111. Sk. 106. Sk. 101. Sk. 115. Sk. 105. Sk. 108. Sk. 103. Sk. )
Efeler'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3089985
- Saat : 9:30 - 10:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- Etkilenecek bölgeler: Kalfaköy Mh.
Efeler'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3089988
- Saat : 10:30 - 11:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- Etkilenecek bölgeler: Kalfaköy Mh.
Efeler'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3089992
- Saat : 13:00 - 16:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- Etkilenecek bölgeler: Kalfaköy Mh. Danişment Mh. ( Paşayaylası Sk. )
Efeler'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3089993
- Saat : 17:00 - 17:30
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- Etkilenecek bölgeler: Danişment Mh. ( Danişment Sk. )
Efeler'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3089995
- Saat : 9:00 - 9:30
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- Etkilenecek bölgeler: Kuloğullar Mh. ( Kuloğullar Sk. )
Efeler'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3089997
- Saat : 10:00 - 10:30
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- Etkilenecek bölgeler: Kuloğullar Mh.
Efeler'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3089999
- Saat : 11:00 - 11:30
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- Etkilenecek bölgeler: Kuloğullar Mh. ( Kuloğullar Sk. )
Efeler'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3090003
- Saat : 12:00 - 12:30
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- Etkilenecek bölgeler: Dalama Mh. ( 115. Sk. 104. Sk. 118. Sk. 103. Sk. 116. Sk. 114. Sk. Kooperatif Cd. 119. Sk. 120. Sk. 121. Sk. 105. Sk. 113. Sk. 117. Sk. )
Efeler'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3090005
- Saat : 13:30 - 14:30
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- Etkilenecek bölgeler: Dalama Mh. ( Atatürk Cd. Egemenlik Cd. 16. Sk. 15. Sk. Şerbetçiler Cd. Metin Paker Cd. 107. Sk. 17. Sk. Rüştü Bezen Cd. 112. Sk. )
Efeler'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3090006
- Saat : 15:00 - 15:30
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- Etkilenecek bölgeler: Dalama Mh. ( Ahyet Güldemir Cd. 101. Sk. Cevdet Balcı Blv. 114. Sk. OVA YOLU UZUN CADDE )
Efeler'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3090007
- Saat : 16:00 - 16:30
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- Etkilenecek bölgeler: Dalama Mh. ( 10. Sk. 6. Sk. 12. Sk. 9. Sk. 7. Sk. 1. Sk. 11. Sk. Ahyet Güldemir Cd. 8. Sk. Selahattin Metin Cd. Cami Meydanı )
Efeler'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3090010
- Saat : 17:00 - 17:30
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- Etkilenecek bölgeler: Dalama Mh.
Kuşadası'nda elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3090120
- Saat : 9:00 - 13:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- Etkilenecek bölgeler: Soğucak Mh. ( Davutlar Yolu Cd. 4757. Cd. Akasya Villaları Sk. Sertaç Sitesi Küme Evleri Davutlar Yolu Aşiyan Sitesi Küme Evleri Davutlar Yolu Orkide Sitesi Küme Evleri ) Kadıkalesi Mh. ( Aydın Tur Sitesi Küme Evleri Yeşilkent Sitesi Küme Evleri Orhan Sitesi Küme Evleri Hatipoğlu Sitesi Küme Evleri Güzelhisar Sitesi Küme Evleri Onur Sitesi Küme Evleri Enginkent Sitesi Küme Evleri Ege Yakası Sitesi Küme Evleri Gülen Sitesi Küme Evleri Keser Sitesi Küme Evleri Deniz Tur Sitesi Küme Evleri Deniz Cem Sitesi Küme Evleri )
Efeler'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3090164
- Saat : 9:00 - 15:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- Etkilenecek bölgeler: Ovaeymir Mh. ( 34. Atatürk Sk. Kanal Cd. 14. Sk. 36. Sk. 34. Sk. 38. Sk. Okul Cd. Turgut Özal Blv. 5. Sk. 11. Sk. 9. Sk. 20. Sk. 3317 Sk. 13. Sk. İsmet Sezgin Blv. Mimar Sinan Cd. Çine Cd. Sadık Küçükgüldal Cd. Ova Yolu Küme Ev Ve İşyerleri Küme Evleri 19. Sk. 30. Sk. 35. Sk. 32. Sk. 25. Sk. )
Nazilli'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3090207
- Saat : 9:00 - 10:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- Etkilenecek bölgeler: Sümer Mh. ( 477. Sk. Hürriyet Cd. ) Çapahasan Mh.
Kaynak: HABER MERKEZİ