Aydın İl Sağlık Müdürlüğünde İl Sağlık Müdürü Başkanlığında ASKOM (Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu) toplantısı gerçekleştirildi.



Aydın İl Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen ASKOM (Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu) toplantısı, İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul Başkanlığında; ilgili başkan ve başkan yardımcıları, İl Ambulans Servisi Başhekimi, Başhekim Yardımcıları ile Aydın il genelinde Acil Sağlık Hizmeti veren tüm kamu, özel ve üniversite hastanelerinin başhekimlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.



2023 yılı ile 2024 yılı İl içi ve İl dışı nakil istatistiklerinin değerlendirildiği toplantıda; acil sağlık hizmetlerinin kesintisiz ve ulaşılabilir şekilde sürdürülebilmesine için Resmî Gazete ’de yayımlanan ‘Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği’, Hastane ambulanslarında personel görevlendirmesi, hastanelere ambulans ile getirilen vakaların kabulü ve teslimi, İl dışı sevkler ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunularak, acil sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak ve koordinasyonunun güçlendirilmesine yönelik kararlar alındı.