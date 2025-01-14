Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılı süresince kentte yaşam kalitesini artırmak ve halk sağlığını korumak amacıyla yoğun bir çalışma temposuyla hizmetlerine devam etti. Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı'na bağlı Haller Şube Müdürlüğü, gerçekleştirdiği denetimlerle kent genelinde güvenli tüketimi öncelik haline getirdi.

784 adet cezai işlem uygulandı

Denetimler kapsamında marketler, pazar yerleri, manavlar ve yol üzerindeki denetim noktalarında detaylı incelemeler yapıldı. Üreticiden tüketiciye kadar tüm sürecin titizlikle takip edilmesiyle 784 adet cezai işlem uygulandı. Bu denetimlerle haksız rekabetin önüne geçildi, kayıt dışı faaliyetler engellendi ve vatandaşların güvenli gıdaya ulaşması sağlandı.

“Gıda güvenliğini her zaman ön planda tutacağız”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, denetimlerin önemine dikkat çekerek, “Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir ürünlere ulaşması en büyük önceliğimiz. 2024 yılında yaptığımız denetimlerle halk sağlığını korumak ve kayıt dışı ticareti engellemek için büyük çaba sarf ettik. 2025 yılında da gıda güvenliğini ön planda tutarak denetimlerimize devam edeceğiz” şeklinde konuştu.