İl genelinde hizmet veren akaryakıt istasyonlarında litre fiyatları güncellendi. Vatandaşlar, benzin, motorin, gaz yağı ve LPG gibi yakıt türlerinin fiyatlarını araştırıyor. İşte Aydın merkez ve ilçelerinde güncel akaryakıt fiyatları…
Aydın il akaryakıt fiyatları (29 Nisan 2025)
|Yakıt Türü
|Fiyat (TL/Litre)
|Benzin
|46,33
|Motorin
|46,70
|LPG
|27,07
İlçe ilçe güncel aydın akaryakıt fiyatları
|İlçe
|Benzin (TL/L)
|Motorin (TL/L)
|LPG (TPGaz)
|Bozdoğan
|46,35
|46,72
|27,07
|Buharkent
|46,35
|46,72
|27,07
|Çine
|46,34
|46,71
|27,07
|Didim
|46,33
|46,70
|27,07
|Efeler
|46,33
|46,70
|27,07
|Germencik
|46,33
|46,70
|27,07
|İncirliova
|46,33
|46,70
|27,07
|Karacasu
|46,34
|46,71
|27,07
|Karpuzlu
|46,35
|46,72
|27,07
|Koçarlı
|46,33
|46,70
|27,07
|Köşk
|46,34
|46,71
|27,07
|Kuşadası
|46,33
|46,70
|27,07
|Kuyucak
|46,35
|46,72
|27,07
|Nazilli
|46,34
|46,71
|27,07
|Söke
|46,33
|46,70
|27,07
|Sultanhisar
|46,34
|46,71
|27,07
|Yenihisar
|46,34
|46,71
|27,07
|Yenipazar
|46,34
|46,71
|27,07
Akaryakıt fiyatları neye göre belirleniyor?
Akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol fiyatları, döviz kuru, vergi oranları ve dağıtım maliyetlerine göre günlük olarak güncelleniyor. Aydın'da ilçe bazlı fiyat farkları, taşıma giderleri ve rekabet koşullarına bağlı olarak oluşabiliyor. Fiyatlar, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenen esaslara uygun şekilde belirleniyor.
💡 Not: Yukarıda yer alan fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır. Gün içerisinde değişiklik gösterebilir. En güncel bilgiye, bölgenizdeki akaryakıt istasyonlarından ulaşabilirsiniz.