İl genelinde hizmet veren akaryakıt istasyonlarında litre fiyatları güncellendi. Vatandaşlar, benzin, motorin, gaz yağı ve LPG gibi yakıt türlerinin fiyatlarını araştırıyor. İşte Aydın merkez ve ilçelerinde güncel akaryakıt fiyatları…

Aydın il akaryakıt fiyatları (29 Nisan 2025)

Yakıt Türü Fiyat (TL/Litre) Benzin 46,33 Motorin 46,70 LPG 27,07

İlçe ilçe güncel aydın akaryakıt fiyatları

İlçe Benzin (TL/L) Motorin (TL/L) LPG (TPGaz) Bozdoğan 46,35 46,72 27,07 Buharkent 46,35 46,72 27,07 Çine 46,34 46,71 27,07 Didim 46,33 46,70 27,07 Efeler 46,33 46,70 27,07 Germencik 46,33 46,70 27,07 İncirliova 46,33 46,70 27,07 Karacasu 46,34 46,71 27,07 Karpuzlu 46,35 46,72 27,07 Koçarlı 46,33 46,70 27,07 Köşk 46,34 46,71 27,07 Kuşadası 46,33 46,70 27,07 Kuyucak 46,35 46,72 27,07 Nazilli 46,34 46,71 27,07 Söke 46,33 46,70 27,07 Sultanhisar 46,34 46,71 27,07 Yenihisar 46,34 46,71 27,07 Yenipazar 46,34 46,71 27,07

Akaryakıt fiyatları neye göre belirleniyor?

Akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol fiyatları, döviz kuru, vergi oranları ve dağıtım maliyetlerine göre günlük olarak güncelleniyor. Aydın'da ilçe bazlı fiyat farkları, taşıma giderleri ve rekabet koşullarına bağlı olarak oluşabiliyor. Fiyatlar, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenen esaslara uygun şekilde belirleniyor.

💡 Not: Yukarıda yer alan fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır. Gün içerisinde değişiklik gösterebilir. En güncel bilgiye, bölgenizdeki akaryakıt istasyonlarından ulaşabilirsiniz.