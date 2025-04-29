Kayseri'de tezgâh açan bir teyzenin, İtalyan turistlerle İngilizce başlayıp İtalyanca devam ettiği anlar sosyal medyada viral oldu.

Kayserili Teyze İtalyan turistleri duyunca İtalyancaya geçti

Kayseri'de kurduğu tezgahta süs eşyaları satan bir kadının, İtalyan turistlerle yaşadığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Videoda, teyzemiz tezgâhına yaklaşan yabancı turistlerle önce İngilizce konuşarak iletişim kurmaya çalıştı.

Turistlerin nereli olduğunu soran kadın, "Napoli" yanıtını alınca bir anda İngilizceyi bırakıp İtalyanca konuşmaya başladı. O anlar çevredekilerin ilgisini çekerken, video kısa sürede sosyal medya platformlarında binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Sosyal medyada büyük ilgi gördü

Paylaşılan görüntülerde teyzemizin kendine özgü aksanla "Napoli? Aa allora parliamo italiano!" (Napoli mi? O zaman İtalyanca konuşalım!) demesi izleyenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti.

Kayserili kadının bu doğal ve samimi tavrı, çok sayıda sosyal medya kullanıcısının beğenisini kazandı. Video Instagram, TikTok ve Twitter gibi platformlarda hızla yayıldı.

Yerel kültür ve dil yeteneği takdir topladı

Teyzenin hem yerel kültürü temsil etmesi hem de yabancı dil bilgisiyle turistlerle etkili iletişim kurabilmesi, özellikle genç kullanıcılar tarafından takdir edildi.

Bu tür içeriklerin Türkiye'nin kültürel çeşitliliğini ve sıcak misafirperverliğini yansıttığı yönünde yorumlar da yapıldı. Video birçok sayfa tarafından yeniden paylaşıldı.