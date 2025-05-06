Aydın'daki fiyatlar hem İzmir hem de Manisa'nın üzerinde seyrediyor.

Benzin ve motorin aydın'da zirvede

Aydın genelinde güncellenen akaryakıt fiyatlarıyla birlikte sürücüler litre başına daha fazla ödeme yapmak zorunda kalıyor. Özellikle benzin ve motorin fiyatlarındaki artış dikkat çekici. İl genelinde sabitlenen fiyatlar şu şekilde:

Benzin: 46,36 TL/LT

Motorin: 46,75 TL/LT

LPG: 26,18 TL/LT

Nazilli, Kuşadası, Söke, Efeler, Didim, İncirliova ve diğer tüm ilçelerde fiyatlar bu seviyede uygulanıyor. Böylece Aydın, benzin ve motorin fiyatlarında Ege Bölgesi'nin en pahalı illerinden biri haline geldi.

Sürücüler zamdan memnun değil

Fiyatların üst üste güncellenmesiyle birlikte Aydınlı sürücüler, özellikle şehirlerarası farklılıkların neden bu kadar keskin olduğuna dair tepkilerini dile getiriyor. Sektör temsilcileri ise artışın taşıma maliyetleri, rafineri çıkış fiyatları ve bölgesel vergi farklarından kaynaklandığını belirtiyor.

Önümüzdeki günlerde fiyatların seyrine dair yeni bir artış sinyali henüz verilmezken, vatandaşlar sabitlenmiş bu seviyelerin uzun süre korunmasını umut ediyor.