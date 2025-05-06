İzmir’de polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, piyasa değeri 42 milyon lira olan 30 bin 613 oto yedek parça ve 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bayraklı ve Bornova’da eş zamanlı baskın

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından yasa dışı yollarla temin edilen oto yedek parçalarının ve kaçak akaryakıt ürünlerinin piyasaya sürüldüğünü tespit etti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Bayraklı ve Bornova ilçelerinde yer alan 3 depo ve 1 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

30 binden fazla parça, 14 bin litre kaçak akaryakıt

Adreslerde yapılan aramalarda, hava filtresi, yağ filtresi, polen filtresi, conta ve buji gibi çeşitli oto yedek parçalarına el konuldu. Toplamda 30 bin 613 adet kaçak oto yedek parça ile 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin 42 milyon lira olduğu belirtildi.

3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı

Operasyon kapsamında yakalanan 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.