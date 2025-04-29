Kuyumcularda ve serbest piyasada işlem gören gram altın, çeyrek altın, bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, bugün Aydın'da altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel verilerle Aydın altın piyasası…

Aydın kuyumcu altın fiyatları (29 Nisan 2025)

Kapalıçarşı fiyat önerilerine göre belirlenmiştir.

Altın Türü Miktar Bozdurma (TL) Satın Alma (TL) Gram Altın (24 Ayar) 1 gram 4.110,89 4.167,06 22 Ayar Bilezik 1 gram 3.757,45 3.961,59 Aydın Çeyrek Altın (2025) 1.754 gram (22 ayar) 6.734,00 6.807,00 Aydın Çeyrek Altın (Eski) 1.754 gram (22 ayar) 6.724,00 6.797,00 Yarım Ziynet Altın 3.508 gram (22 ayar) 13.469,00 13.595,00 Tam Ziynet Altın 7.016 gram (22 ayar) 26.853,00 27.085,00 Gremse Ziynet Altın 17.540 gram (22 ayar) 66.720,00 67.765,00

Aydın cumhuriyet altını fiyatları

Cumhuriyet Altını Türü Miktar Bozdurma (TL) Satın Alma (TL) Ata Altın 7.216 gram (22 ayar) 27.576,00 27.792,00 Ata 5'li Altın 36.080 gram (22 ayar) 137.364,00 138.596,00

Aydın serbest piyasa altın fiyatları

Altın Türü Miktar Bozdurma (TL) Satın Alma (TL) Gram Altın (24 Ayar) 1 gram 4.084,10 4.104,62 22 Ayar Bilezik 1 gram 3.741,04 Veri eksik

🔍 Not: Serbest piyasa bilezik satış fiyatı belirtilmemiştir.

Uzman uyarısı: Fiyatlar neden değişiyor?

Altın fiyatları, uluslararası piyasalarda yaşanan ons altın dalgalanmaları, döviz kuru değişimleri ve arz-talep dengesine göre günlük olarak değişebiliyor. Aydın'daki kuyumcularda işlem gören fiyatlar da bu etkenlere paralel olarak farklılık gösterebiliyor. İl ve ilçe bazında fiyat farkları, taşıma maliyetleri ve işçilik bedellerinden kaynaklanıyor.