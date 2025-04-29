Schengen vizesi için şirketler artık son 3 aylık banka harcamalarını eksiksiz sunmak zorunda. Aksi halde çalışanlara vize verilmiyor, kara liste riski var.

Şirket harcama belgeleri artık zorunlu

Schengen vizesi başvurularında yeni bir döneme girildi. Avrupa Birliği ülkeleri, Türk şirketlerinden artık çalışanları adına yapılan başvurularda, son üç aya ait tüm banka harcamalarını içeren belgelerin eksiksiz şekilde sunulmasını talep ediyor.

Yeni uygulama kapsamında, çalışan maaş bordrosu ve bireysel banka dökümü yeterli görülmüyor. Bunun yerine, başvuru yapılan şirketin faaliyet belgesi ile birlikte tüm finansal hareketlerini gösteren detaylı banka raporları da zorunlu evrak olarak talep ediliyor.

Eksik evrak vizesi reddettiriyor, şirketleri kara listeye sokuyor

AB ülkelerinin konsoloslukları, son dönemde yapılan başvurularda bu belgelerin eksik olması durumunda vizeyi reddediyor. Daha da önemlisi, evrak sunmayan şirketlerin "şeffaf olmayan" firma olarak değerlendirildiği ve bu firmaların çalışanlarının ileride yapacakları başvuruların da riskli kabul edildiği belirtiliyor.

Bu uygulama, banka sırlarını korumak isteyen şirketlerin çalışanlarını doğrudan etkiliyor. Belgeleri sunmayan firmaların çalışanları vize alamıyor. Kara listeye alınan firmaların ileride başvuru şansı da zayıflıyor.

Ret oranı %40'ı aştı, maliyet 30 bin TL'yi geçiyor

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; bu belge zorunluluğu hem büyük holdingleri hem de küçük işletmeleri kapsıyor. Vize başvurusu için gereken evraklar, noter onayları ve tercüme masraflarıyla birlikte maliyet 30 bin TL'yi aşabiliyor. Ancak bu yüksek masraf dahi vize garantisi sağlamıyor.

2025 yılı itibarıyla Türkiye'den yapılan Schengen vizesi başvurularında ret oranı %40'ı geçmiş durumda. Uzmanlar, şirketlerin bu yeni evrak düzenlemesine dikkat etmemeleri halinde vize süreçlerinin daha da zorlaşabileceği uyarısında bulunuyor.