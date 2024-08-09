Aydın’ın Efeler ilçesinde, Hasanefendi-Ramazan Paşa Mahallesi'nde yaşayan 41 yaşındaki otizmli M.Ö., bilinmeyen bir sebeple annesiyle birlikte bir odaya kilitlendi.

Ekipler anneye ulaştı

Annenin çığlıklarını duyan çevre sakinleri hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, itfaiye aracının merdiveni yardımıyla eve balkondan giriş yaptı. M.Ö. ile diyalog kuran ekipler, başarılı bir şekilde odayı açarak anneye ulaştı.

Anne ve oğulun sağlık durumları iyi

Anne ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İfadeleri alınmak üzere karakola götürülen ikili, yaşanan olayın şokunu üzerlerinden atmaya çalışıyor.