Aydın’da Annelere 1,8 Milyon TL Destek: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan Yardım

Aydın’da 2024 yılı boyunca annelere yönelik toplam 1,8 milyon TL doğum yardımı ödemesi yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyor.

Aydın’da annelere sağlanan doğum yardımı desteği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın koordinesinde yürütülen sosyal ve ekonomik destekler, Aydın ilinde annelere toplam 1 milyon 840 bin 249 TL ödeme yapılmasını sağladı. Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, ailelerin ihtiyaç ve taleplerine yönelik sosyal hizmet modellerini sürdürüyor.

2024 yılında annelere yönelik yardımlar devam ediyor

2024 yılı itibariyle, Aydın’daki annelere yönelik doğum yardımı programı büyük bir destek sağladı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, bu yardımlarla annelerin ekonomik yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.

Aydın’daki anneler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün sunduğu doğum yardımı ile önemli bir ekonomik destek aldı. Yardımlar, ailelerin yaşam standartlarını iyileştirmeye yönelik önemli bir adım.