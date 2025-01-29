Kuşadası Belediyesi, Soğucak Mahallesi’nde başlattığı büyük temizlik seferberliği ile mahalleyi pırıl pırıl yaptı. Fen İşleri, Park ve Bahçeler, ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı yaklaşık 50 kişilik bir ekip, sabah saatlerinden itibaren çalışmalara başladı. Cadde, sokak, park ve meydanlar süpürülüp yıkanırken, çöp konteynerleri ve sepetleri de dezenfekte edildi.

Yol kenarları temizlendi, ağaçlar budandı

Temizlik çalışmalarının yanı sıra, yol kenarlarındaki yabani otlar biçildi, ağaçlar budandı ve kaldırımlarda meydana gelen bozulmalar giderildi. Kuşadası Belediyesi, mahallelerin daha estetik ve sağlıklı bir görünüme kavuşması için titiz bir şekilde çalıştı.

Soğucak Mahallesi’nde başlayan temizlik ve hizmet çalışmalarının, Kuşadası’nın diğer 23 mahallesinde de süreceği belirtildi. Çalışmalar belirli aralıklarla devam edecek ve mahalleler düzenli olarak temizlenecek.