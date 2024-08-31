Aydın'da JASAT Timleri ve ilçe jandarma komutanlıkları tarafından düzenlenen operasyonlarda 24 aranan şahıs yakalandı.

Operasyonların detayları

Aydın’da jandarma ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla sürdürdükleri çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Aranan şahısları yakalamak için gece gündüz çalışan ekipler, başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve ilçe jandarma komutanlıkları, 29-30 Ağustos 2024 tarihlerinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenledi.

Bu operasyonlar kapsamında, farklı suçlardan aranan toplam 24 kişi yakalandı. Aranan şahıslar arasında, 0-5 yıl arası hapis cezasıyla aranan 15 kişi, 5-10 yıl arası hapis cezasıyla aranan 1 kişi, 20 yıl üzeri hapis cezasıyla aranan 1 kişi ve ifadeye yönelik aranan 7 kişi bulunuyor.

Yakalanan kişiler arasında; yaralama suçundan aranan 4 şahıs, hırsızlık suçundan aranan 1 şahıs, uyuşturucu suçundan aranan 1 şahıs ve yağma suçundan aranan 1 şahıs da yer alıyor. Diğer 17 kişi ise çeşitli suçlardan aranıyordu.