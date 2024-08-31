Bahçelievler Devlet Hastanesi önünde düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı. İstanbul Valiliği, saldırganları yakalamak için başlatılan çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

İstanbul Valiliği, Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde yaşanan silahlı saldırıya ilişkin resmi bir açıklama yaptı.

Şahıslar aranıyor

Açıklamada, "31.08.2024 Cumartesi günü saat 02.50 sıralarında Bahçelievler Devlet Hastanesi önünde bekleyenlere yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Olay yerine araçla gelen saldırganların açtığı ateşte biri polis memuru, biri jandarma personeli, biri özel güvenlik personeli, ikisi de sivil vatandaş olmak üzere 5 kişi yaralanmıştır. Yaralılar tedavi altına alınırken hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Saldırganlar olay yerinden geldikleri araçla kaçarken, saldırıda kullanılan araç, Yenibosna’da terk edilmiş halde bulunmuştur. Şahısların yakalanması için başlatılan geniş çaplı soruşturma devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.