Yetkililer, benzer suçlardan aranan kişilere yönelik denetimlerin ve operasyonların artarak devam edeceğini belirtti.

Aydın genelinde çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonların kararlılıkla devam ettiği bildirildi. Emniyet birimlerinin yürüttüğü titiz çalışmalar sayesinde kamu güvenliğini tehdit eden unsurlarla mücadelenin sürdüğü ifade edildi.

Elde edilen istihbarat doğrultusunda harekete geçen ekipler, şüpheli M.G.’nin yakalanması için operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon sonucunda M.G. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Yürütülen son çalışmalarda, fuhşa teşvik etmek, yaptırmak veya yer temin etmek suçundan aranan M.G. isimli şahsın, Bozdoğan ilçesinde bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Bozdoğan İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, hakkında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan şahısları yakalamak için sahadaki denetimlerini sürdürüyor.

