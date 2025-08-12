Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Bozdoğan İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, hakkında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan şahısları yakalamak için sahadaki denetimlerini sürdürüyor.
Yürütülen son çalışmalarda, fuhşa teşvik etmek, yaptırmak veya yer temin etmek suçundan aranan M.G. isimli şahsın, Bozdoğan ilçesinde bulunduğu bilgisine ulaşıldı.
28 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası vardı
Elde edilen istihbarat doğrultusunda harekete geçen ekipler, şüpheli M.G.’nin yakalanması için operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon sonucunda M.G. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanan M.G., cezaevine gönderildi.
Aydın'da arananlara yönelik çalışmalar sürüyor
Aydın genelinde çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonların kararlılıkla devam ettiği bildirildi. Emniyet birimlerinin yürüttüğü titiz çalışmalar sayesinde kamu güvenliğini tehdit eden unsurlarla mücadelenin sürdüğü ifade edildi.
Yetkililer, benzer suçlardan aranan kişilere yönelik denetimlerin ve operasyonların artarak devam edeceğini belirtti.