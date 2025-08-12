Seferihisar Belediyesi, doğayı koruma çalışmalarına teknolojiyi entegre ederek kaçak hafriyat dökümlerine karşı etkin bir mücadele yürütüyor. Dere kenarları, boş araziler ve doğal yaşam alanlarında oluşturulan özel denetim ekipleri, mesai saatleri dışında da sahada görev yapıyor.

Havadan kontrol sağlamak amacıyla kullanılan son teknoloji drone’lar ve teknik ekipmanlar sayesinde, kaçak döküm yapan kişi ve araçlar anında tespit edilerek haklarında yasal ve idari işlem uygulanıyor.

Belediye, ayrıca 7 gün 24 saat aktif olan WhatsApp İhbar Hattı (0549 440 77 43) üzerinden gelen çevre kirliliği ihbarlarına hızlıca müdahale ediyor.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, ilçenin doğal güzelliklerini korumanın en öncelikli görevleri olduğunu vurgulayarak, “Kaçak hafriyat dökerek doğaya zarar verenlere asla izin vermeyeceğiz. Ekiplerimiz gece gündüz sahada. Vatandaşlarımızın da gördükleri ihlalleri bize bildirmeleri büyük önem taşıyor” dedi.