Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Avrupa Spor Haftası, bu yıl Aydın’da sporseverlerle dolu bir hafta sunacak. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Herkes İçin Spor Federasyonu iş birliğinde organize edilen etkinlikler, sporun önemini vurgulamayı hedefliyor.

Doğa yürüyüşü ile başlangıç

Etkinlikler, 22 Eylül Pazar günü saat 10.00’da Çakırbeyli’de gerçekleştirilecek doğa yürüyüşü ile başlayacak. Doğanın tadını çıkarırken spor yapma imkanı sunan bu etkinlik, katılımcılara sağlıklı yaşam bilincini aşılamayı amaçlıyor.

Çeşitli spor branşlarında aktiviteler

24 Eylül’de saat 16.00’da SKS Spor Salonu'nda okçuluk müsabakaları düzenlenecek. Bu müsabakalar, okçuluk sporunun tanıtımını yaparak, katılımcıların bu alandaki yeteneklerini geliştirmelerine fırsat verecek.

25 Eylül’de ise 16.00-19.00 saatleri arasında Aydın Lisesi Açık Spor Tesisleri'nde 3x3 basketbol maçları gerçekleştirilecek. Basketbol tutkunları için heyecan dolu bir gün olacak.

Eğlenceli müsabakalar

26 Eylül’de Sanat Sokağı’nda kurulacak çeşitli spor istasyonları, eğlenceli müsabakalara ev sahipliği yapacak. Farklı spor branşlarında düzenlenecek aktiviteler, katılımcılara keyifli anlar yaşatacak.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden açıklama

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, etkinlikler hakkında şu ifadeleri kullandı: “Sporu, yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline getirmek ve her bireyin hayatında aktif bir rol oynamasını sağlamak amacıyla bu yıl da Avrupa Spor Haftasını kutlayacağız. Düzenlediğimiz etkinliklerle vatandaşlarımızı sporla buluşturmayı ve hareket bilincini yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Tüm halkımızı etkinliklerimize katılmaya davet ediyoruz.”

Avrupa Spor Haftası, Aydın'da spor bilincini artırma ve toplumu sporla buluşturma misyonunu sürdürüyor. Sporun ve fiziksel aktivitenin önemini vurgulamak için tüm sporseverler davet ediliyor. 23-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek etkinlikler, sporla dolu bir hafta sunacak.