Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Belediye Başkanı Özgür Arıcı, belediyenin kurumsal kimliğinde önemli bir değişikliğe imza attı. İlçenin tarımsal zenginliklerini yansıtan yeni logo, belediyenin sosyal medya hesaplarında yerini aldı.

Tarımsal zenginlikler logoya yansıdı

Koçarlı Belediyesi'nin yeni logosunda, ilçenin önemli tarımsal ürünleri öne çıkıyor. Logoda, Koçarlı'nın tanınmış ürünleri olan incir, pamuk, zeytin ve çam fıstığı kozalağının görsellerine yer verildi. Bu tasarım, ilçenin tarımsal değerlerini ve ekonomik faaliyetlerini vurgulamak amacıyla hazırlandı.

Tasarım süreci nasıl?

Başkan Arıcı'nın talimatıyla başlatılan logo değişimi sürecinde, daha önce yapılan ödüllü yarışmadan istenilen sonuç alınamadı. Bunun üzerine, belediye personelleri tarafından hazırlanan tasarım, belediyenin yeni kurumsal logosu olarak belirlendi.

Sosyal medyada yayınlanmaya başlandı

Yeni logo, "T.C. Koçarlı Belediyesi" ifadesiyle birlikte, belediyenin sosyal medya hesaplarında kullanılmaya başlandı.