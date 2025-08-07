Aydın’ın Efeler ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan olay, kentte kısa süreli paniğe neden oldu. Kurtuluş Mahallesi Yeni Dörtyol Kavşağı’nda bir bankanın önünde korkuluklara bırakılan sırt çantası, vatandaşların dikkatini çekti. Sahipsiz olduğu fark edilen çanta için yapılan ihbar üzerine polis ekipleri alarma geçti.

Çantayı fark eden Altan Satılmış isimli vatandaş, şüpheli durum üzerine bankanın güvenlik görevlisine bilgi verdi. Güvenlik görevlisinin çağrısıyla olay yerine polis ekipleri yönlendirildi. Ekipler, çantanın bulunduğu bölgeyi güvenlik çemberine alarak bomba imha uzmanlarını beklemeye başladı.

Kısa süre sonra olay yerine gelen Adem Yıldız isimli genç, kaybettiği çantasını ararken güvenlik önlemleriyle karşılaştı. Ekiplerle konuşarak çantanın kendisine ait olduğunu söyleyen Yıldız, incelemelerin ardından çantasını teslim aldı.

Yıldız yaptığı açıklamada, “Çantamın düştüğünü fark edince polisi aradım. Dönüp yolu kontrol ederken burada olduğunu gördüm. Biraz daha geç kalsam çantam patlatılacakmış. Neyse ki yetişebildim” dedi.

Olayın yanlış alarm olduğu anlaşılırken, vatandaşların duyarlılığı ve ekiplerin hızlı müdahalesi takdir topladı. Çantasını teslim alan Yıldız, teşekkür ederek bisikletiyle olay yerinden ayrıldı.