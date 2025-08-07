

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Şerafettin Âşık tarafından yürütülen proje, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye uygun bulundu. “Akıllı Dijital Toprak Nem Sensörleriyle İzlenen Farklı Yağmur Suyu Hasat Yöntemlerinin Sürdürülebilir Zeytin Üretiminde Kullanılabilme Potansiyelinin Toprak ve Bitki Özellikleri ile Sosyoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi” başlıklı çalışma, tarım sektörüne yeni bir perspektif kazandırmayı hedefliyor.

Yağmur suyunun tarımda kullanımı bilimsel olarak incelenecek

Projede, su kıtlığının giderek arttığı yarı kurak ve kurak bölgelerde yağışın değerlendirilmesi ve bu sayede zeytin üretiminin sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanıyor. Prof. Dr. Şerafettin Âşık, yağmur suyunun doğal ve ekonomik bir su kaynağı olarak önemine dikkat çekerek, “Zeytin bitkisinin hangi uygulamalarla kuraklıktan daha az etkileneceği ortaya konulacak. Bu da sürdürülebilir üretim için kritik bir bilimsel alt yapı sağlayacak” dedi.

Akıllı dijital sensörlerle toprak nemi anlık izlenecek

Proje kapsamında, farklı yağmur suyu hasat yöntemlerinin toprak nemine etkileri akıllı dijital sensörler aracılığıyla takip edilecek. Bu sensörler sayesinde elde edilecek veriler, tarımsal üretimde teknolojinin nasıl daha etkin kullanılabileceğini de gösterecek. Aynı zamanda proje, Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojilerinin tarıma entegrasyonuna da örnek teşkil edecek.

İklim değişikliği, zeytin yetiştiriciliği ve biyoçeşitlilik ilişkisi değerlendirilecek

Projenin temel hedeflerinden biri de iklim değişikliğinin zeytin bitkisinin gelişim sürecine etkilerini incelemek. Fenolojik ve pomolojik süreçlerde yaşanan stresin, bitkinin direnci üzerindeki etkisi hem biyoçeşitlilik hem de moleküler düzeyde ölçülecek. Bu kapsamda elde edilecek bulgular, gelecekteki tarımsal planlamalara da yön verecek.

Sürdürülebilir üretime bilimsel katkı sunacak

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, projeye desteklerinden dolayı Prof. Dr. Şerafettin Âşık’ı makamında tebrik etti. Rektör Budak, “Yağmur suyunun etkin kullanımı su kaynaklarının verimli yönetimi açısından büyük önem taşıyor. Bu proje, iklim değişikliği ile mücadelede tarım sektörüne rehberlik edecek önemli bilimsel çıktılar sunacaktır,” ifadelerini kullandı.