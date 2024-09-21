21 Eylül itibarıyla Aydın’da hava durumu, açık ve parçalı bulutlu bir seyir izliyor. Gün boyunca termometreler 26,1°C'yi gösterirken, nem oranı %44 seviyesinde. Rüzgar ise 3 km/sa hızla esiyor. Havanın genel durumu, dışarıda vakit geçirenler için keyifli bir hafta sonu sunuyor. Gün boyunca sıcak hava ve nem oranındaki değişiklikler MGM tarafından güncellendi.

Cumartesi gününün hava tahmini

Cumartesi günü için saatlik hava durumu tahminleri aşağıdaki gibidir:

12.00 - 15.00: Hava Durumu: Parçalı bulutlu Sıcaklık: 33°C Hissedilen Sıcaklık: 33°C Nem: %33 Rüzgar Yönü: Doğu Ortalama Rüzgar Hızı: 13 km/sa Maks. Rüzgar Hızı: 33 km/sa

15.00 - 18.00: Hava Durumu: Parçalı bulutlu Sıcaklık: 31°C Hissedilen Sıcaklık: 31°C Nem: %40 Rüzgar Yönü: Güneydoğu Ortalama Rüzgar Hızı: 16 km/sa Maks. Rüzgar Hızı: 45 km/sa

18.00 - 21.00: Hava Durumu: Parçalı bulutlu Sıcaklık: 27°C Hissedilen Sıcaklık: 28°C Nem: %54 Rüzgar Yönü: Batı Ortalama Rüzgar Hızı: 7 km/sa Maks. Rüzgar Hızı: 36 km/sa

21.00 - 24.00: Hava Durumu: Az bulutlu Sıcaklık: 23°C Hissedilen Sıcaklık: 23°C Nem: %65 Rüzgar Yönü: Kuzey Ortalama Rüzgar Hızı: 6 km/sa Maks. Rüzgar Hızı: 18 km/sa



Pazar gününün hava tahmini

Pazar günü, genel olarak az bulutlu ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Saatlik tahminler ise şöyle:

00.00 - 03.00: Hava Durumu: Az bulutlu Sıcaklık: 20°C Hissedilen Sıcaklık: 20°C Nem: %71 Rüzgar Yönü: Güney Ortalama Rüzgar Hızı: 4 km/sa Maks. Rüzgar Hızı: 16 km/sa

03.00 - 06.00: Hava Durumu: Az bulutlu Sıcaklık: 18°C Hissedilen Sıcaklık: 18°C Nem: %76 Rüzgar Yönü: Kuzeydoğu Ortalama Rüzgar Hızı: 1 km/sa Maks. Rüzgar Hızı: 12 km/sa

06.00 - 09.00: Hava Durumu: Az bulutlu Sıcaklık: 22°C Hissedilen Sıcaklık: 22°C Nem: %61 Rüzgar Yönü: Doğu Ortalama Rüzgar Hızı: 3 km/sa Maks. Rüzgar Hızı: 16 km/sa

09.00 - 12.00: Hava Durumu: Parçalı bulutlu Sıcaklık: 28°C Hissedilen Sıcaklık: 28°C Nem: %38 Rüzgar Yönü: Güneydoğu Ortalama Rüzgar Hızı: 4 km/sa Maks. Rüzgar Hızı: 21 km/sa

12.00 - 15.00: Hava Durumu: Parçalı bulutlu Sıcaklık: 31°C Hissedilen Sıcaklık: 31°C Nem: %27 Rüzgar Yönü: Batı Ortalama Rüzgar Hızı: 3 km/sa Maks. Rüzgar Hızı: 23 km/sa

15.00 - 18.00: Hava Durumu: Parçalı bulutlu Sıcaklık: 30°C Hissedilen Sıcaklık: 30°C Nem: %28 Rüzgar Yönü: Kuzey Ortalama Rüzgar Hızı: 14 km/sa Maks. Rüzgar Hızı: 33 km/sa

18.00 - 21.00: Hava Durumu: Parçalı bulutlu Sıcaklık: 25°C Hissedilen Sıcaklık: 25°C Nem: %36 Rüzgar Yönü: Güney Ortalama Rüzgar Hızı: 10 km/sa Maks. Rüzgar Hızı: 33 km/sa

21.00 - 24.00: Hava Durumu: Az bulutlu Sıcaklık: 23°C Hissedilen Sıcaklık: 23°C Nem: %45 Rüzgar Yönü: Doğu Ortalama Rüzgar Hızı: 2 km/sa Maks. Rüzgar Hızı: 23 km/sa



Aydın'da bu hafta sonu sıcak hava etkisini sürdürecek. Özellikle gündüz saatlerinde yüksek sıcaklıkların yanı sıra, nem oranının da artması bekleniyor. Dışarıda zaman geçireceklerin, uygun kıyafetler seçerek ve sıvı alımını artırarak dikkatli olmaları öneriliyor. Ayrıca, güneşten korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılması tavsiye ediliyor.