Karşıyaka Belediyesi, Yamanlar'da dayanışmanın en renkli halini sergilemeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz ay yaşanan tarihi yangın felaketinin izlerini sarmak için düzenlenen Yamanlar Domates Şenliği, 22 Eylül Pazar günü köy meydanında gerçekleştirilecek. Bu anlamlı etkinlikte ünlü şef Hazer Amani de yer alacak.

"Renk, Tat ve Dayanışma ile Yeniden Doğuyoruz!" sloganıyla yola çıkan şenlik, bölgeye özgü Yamanlar domatesini tanıtmayı hedefliyor. Gün boyunca düzenlenecek etkinliklerle hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin keyif dolu anlar yaşaması planlanıyor. Karşıyaka Belediye Başkanı **Yıldız Ünsal**, "Bu renkli buluşmada dayanışmamızı güçlendireceğiz" dedi.

Şef Hazer Amani Şenlikte

Sabah saat 10.00’da Saba Karanfil ile sabah sporu etkinliğiyle başlayacak olan şenlikte, gün boyunca çocuk etkinlikleri, domates detox suyu ikramı ve daha birçok sürpriz katılımcıları bekliyor. Saat 12.00’de ise Hazer Amani’nin de katılımıyla açılış töreni gerçekleştirilecek. Domates yeme yarışması, halk oyunları gösterileri ve en iyi domates ödül töreni ile eğlence doruğa çıkacak.

Şenliğe katılanlar, ünlü şef Hazer Amani ve Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal’ın birlikte hazırlayacağı menemen ikramı ile unutulmaz bir deneyim yaşayacaklar.

Renkli Etkinlikler ve Ücretsiz Ulaşım

Saat 13.00-17.00 arasında düzenlenecek **Cordelion MSM atölyeleri** ve **Seda Öztürk konseri** ile coşku devam edecek. Ayrıca, Hasan Kılınçer ve **Dancewithayaz** dans gösterisi ile şenlik zirveye ulaşacak. Katılmak isteyenler için Karşıyaka Belediyesi önünden ücretsiz ulaşım hizmeti sağlanacak.

"Herkesi Bekliyoruz!

Başkan Yıldız Ünsal, "Yangın felaketinin yaralarını birlikte saracağız. Yamanlar’ın tarihine sahip çıkmak ve üreticilerimize destek olmak isteyen herkesi şenliğimize davet ediyoruz" diyerek dayanışma ruhunu pekiştirecek bu etkinliğe tüm halkı davet etti.