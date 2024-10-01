Aydın'da Salı günü hava durumu, genel olarak az bulutlu olacak. Sıcaklık, gün boyunca belirli bir değişim gösterecek. Az bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 14°C ile 27°C arasında değişecek, rüzgar ise hafif esmeye devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından hava durumundaki değişimler güncelleniyor.
İşte saat dilimlerine göre detaylı hava durumu tahmini:
24:00 - 03:00
- Durum: Az Bulutlu
- Sıcaklık: 15°C
- Rüzgar: 4 km/h (hafif)
- Nem: %64
- Açıklama: Gece saatlerinde hava serin, rüzgar hafif. Rahat bir uyku ortamı sağlayacak.
03:00 - 06:00
- Durum: Az Bulutlu
- Sıcaklık: 14°C
- Rüzgar: 2 km/h (çok hafif)
- Nem: %65
- Açıklama: Sabah saatlerine yaklaşırken hava daha da serinleyecek. Dışarı çıkacaklar için hafif bir üst giyim önerilir.
06:00 - 09:00
- Durum: Az Bulutlu
- Sıcaklık: 17°C
- Rüzgar: 3 km/h (hafif)
- Nem: %53
- Açıklama: Güneşin doğmasıyla birlikte hava ısınmaya başlayacak. Günlük aktivitelere başlamak için güzel bir zaman.
09:00 - 12:00
- Durum: Az Bulutlu
- Sıcaklık: 23°C
- Rüzgar: 4 km/h (hafif)
- Nem: %33
- Açıklama: Sabah saatlerinde sıcaklık artıyor, nem oranı düşüyor. Açık hava etkinlikleri için ideal bir zaman dilimi.
12:00 - 15:00
- Durum: Az Bulutlu
- Sıcaklık: 27°C
- Rüzgar: 12 km/h (orta)
- Nem: %23
- Açıklama: Öğle saatlerinde hava en sıcak noktasına ulaşacak. Güneşten korunmak için şapka veya güneş kremi kullanılması önerilir.
15:00 - 18:00
- Durum: Az Bulutlu
- Sıcaklık: 25°C
- Rüzgar: 15 km/h (orta)
- Nem: %26
- Açıklama: Öğleden sonra sıcaklık biraz düşse de hala hoş bir hava mevcut. Akşamüstü aktiviteleri için güzel bir zaman.
18:00 - 21:00
- Durum: Az Bulutlu
- Sıcaklık: 20°C
- Rüzgar: 9 km/h (hafif)
- Nem: %42
- Açıklama: Akşam saatlerinde hava serinlemeye başlayacak. Dışarıda geçireceğiniz zamanlar için hafif bir ceket almanız iyi olabilir.
21:00 - 24:00
- Durum: Az Bulutlu
- Sıcaklık: 17°C
- Rüzgar: 2 km/h (çok hafif)
- Nem: %49
- Açıklama: Geceye yaklaşırken hava yeniden serinleyecek. Dışarıda vakit geçirecekler için rahat bir kıyafet tercih edilebilir.
Kaynak: HABER MERKEZİ