Afyonkarahisar’da 2 Ekim’de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Afyonkarahisar’da 2 Ekim’de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?

Aydın'da Salı günü hava durumu, genel olarak az bulutlu olacak. Sıcaklık, gün boyunca belirli bir değişim gösterecek. Az bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 14°C ile 27°C arasında değişecek, rüzgar ise hafif esmeye devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından hava durumundaki değişimler güncelleniyor. 

İşte saat dilimlerine göre detaylı hava durumu tahmini:

24:00 - 03:00

  • Durum: Az Bulutlu
  • Sıcaklık: 15°C
  • Rüzgar: 4 km/h (hafif)
  • Nem: %64
  • Açıklama: Gece saatlerinde hava serin, rüzgar hafif. Rahat bir uyku ortamı sağlayacak.

03:00 - 06:00

  • Durum: Az Bulutlu
  • Sıcaklık: 14°C
  • Rüzgar: 2 km/h (çok hafif)
  • Nem: %65
  • Açıklama: Sabah saatlerine yaklaşırken hava daha da serinleyecek. Dışarı çıkacaklar için hafif bir üst giyim önerilir.

06:00 - 09:00

  • Durum: Az Bulutlu
  • Sıcaklık: 17°C
  • Rüzgar: 3 km/h (hafif)
  • Nem: %53
  • Açıklama: Güneşin doğmasıyla birlikte hava ısınmaya başlayacak. Günlük aktivitelere başlamak için güzel bir zaman.

09:00 - 12:00

  • Durum: Az Bulutlu
  • Sıcaklık: 23°C
  • Rüzgar: 4 km/h (hafif)
  • Nem: %33
  • Açıklama: Sabah saatlerinde sıcaklık artıyor, nem oranı düşüyor. Açık hava etkinlikleri için ideal bir zaman dilimi.

12:00 - 15:00

  • Durum: Az Bulutlu
  • Sıcaklık: 27°C
  • Rüzgar: 12 km/h (orta)
  • Nem: %23
  • Açıklama: Öğle saatlerinde hava en sıcak noktasına ulaşacak. Güneşten korunmak için şapka veya güneş kremi kullanılması önerilir.

15:00 - 18:00

  • Durum: Az Bulutlu
  • Sıcaklık: 25°C
  • Rüzgar: 15 km/h (orta)
  • Nem: %26
  • Açıklama: Öğleden sonra sıcaklık biraz düşse de hala hoş bir hava mevcut. Akşamüstü aktiviteleri için güzel bir zaman.

18:00 - 21:00

  • Durum: Az Bulutlu
  • Sıcaklık: 20°C
  • Rüzgar: 9 km/h (hafif)
  • Nem: %42
  • Açıklama: Akşam saatlerinde hava serinlemeye başlayacak. Dışarıda geçireceğiniz zamanlar için hafif bir ceket almanız iyi olabilir.

21:00 - 24:00

  • Durum: Az Bulutlu
  • Sıcaklık: 17°C
  • Rüzgar: 2 km/h (çok hafif)
  • Nem: %49
  • Açıklama: Geceye yaklaşırken hava yeniden serinleyecek. Dışarıda vakit geçirecekler için rahat bir kıyafet tercih edilebilir.

Kaynak: HABER MERKEZİ