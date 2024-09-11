Aydın bugün gökgürültülü sağanak yağışların etkisi altında geçecek. Sıcaklık 21°C ile 30°C arasında değişirken, nem oranı ise %55 ile %86 arasında dalgalanacak. Gün boyunca sıcak hava ve nem oranındaki değişiklikler MGM tarafından güncellendi.

Çarşamba günü hava koşulları, gökgürültülü sağanak yağışlarla karakterize edilecek. Meteorolojik verilere göre, gün boyunca farklı saat dilimlerinde beklenen hava durumu detayları şöyle:

09.00 - 12.00: Sabah saatlerinde gökgürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 26°C olarak ölçülürken, hissedilen sıcaklık da 26°C olacak. Nem oranı %57, rüzgar hızı ise saatte 9 km civarında olacak. Maksimum rüzgar hızı ise 34 km/saate kadar çıkabilir.

12.00 - 15.00: Öğle saatlerinde sıcaklık 30°C'ye yükselecek ve hissedilen sıcaklık 32°C olarak ölçülecek. Nem oranı %55 olacak ve rüzgar hızı ortalama 6 km/sa, maksimum ise 32 km/sa olabilir.

15.00 - 18.00: Akşam üzeri sıcaklık tekrar 26°C seviyelerine dönecek, hissedilen sıcaklık da 26°C olacak. Nem oranı %63'e çıkacak ve rüzgar hızı ortalama 9 km/sa olarak ölçülecek. Maksimum rüzgar hızı ise 32 km/sa'ye ulaşabilir. Aydın Ticaret Borsası’ndan Yeni Emniyet Müdürü’ne hayırlı olsun ziyareti

18.00 - 21.00: Akşam saatlerinde hava sıcaklığı 23°C olacak ve hissedilen sıcaklık da 23°C olarak kalacak. Nem oranı %83'e yükselecek, rüzgar hızı ise ortalama 4 km/sa olarak hesaplanacak. Maksimum rüzgar hızı ise 29 km/sa olacak.

21.00 - 24.00: Gecenin ilerleyen saatlerinde sıcaklık 21°C seviyelerine düşecek, hissedilen sıcaklık da 21°C olacak. Nem oranı %86 ile günün en yüksek seviyesine ulaşacak. Rüzgar hızı ortalama 3 km/sa, maksimum ise 11 km/sa olarak tahmin ediliyor.

Çarşamba günü gökgürültülü sağanak yağışlar ve değişken rüzgar koşulları ile geçecek. Gün boyunca nem oranında belirgin bir artış görülecek ve sıcaklık 21°C ile 30°C arasında dalgalanacak. Bu hava koşulları, açık havada vakit geçirmeyi planlayanlar için bazı zorluklar oluşturabilir. Havanın bu şekilde ilerlemesi, dışarıda geçirilen zamanı etkileyebilir ve seyahat planlarını yeniden gözden geçirmekte fayda var.