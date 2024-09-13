Gün boyunca sıcak hava ve nem oranındaki değişiklikler MGM tarafından güncellendi.

İşte günün saatlerine göre detaylı hava tahmini:

15.00 - 18.00: Hava az bulutlu ve sıcaklık 29°C seviyesinde seyredecek. Nem oranı %45, rüzgar hızı ise saatte 14 km olacak. Bu saatler arasında genel hava koşulları oldukça rahatlayıcı ve açık havada vakit geçirmek için ideal görünüyor.

18.00 - 21.00: Akşam saatlerine gelindiğinde hava açık kalacak ve sıcaklık 25°C'ye düşecek. Nem oranı %76'ya yükselirken, rüzgar hızı 6 km/saate düşecek. Hava biraz daha serinleşecek, ancak yine de dışarıda vakit geçirmek için uygun koşullar olacak.

21.00 - 24.00: Gece saatlerinde hava açık kalmaya devam edecek. Sıcaklık 22°C'ye gerilerken, nem oranı %85 olarak ölçülecek. Rüzgar hızı ise 3 km/saate kadar düşecek. Gecenin ilerleyen saatlerinde hava daha da serinleyecek, bu yüzden akşam planları yaparken hafif bir ceket yanınıza almanız tavsiye edilir.

Bugün 13 Eylül saat 16:13 itibariyle anlık hava durumu şu şekilde:

Sıcaklık: 33°C

33°C Hava Durumu: Az bulutlu

Az bulutlu Yağış: 0 mm

0 mm Rüzgar Hızı: 9 km/sa

9 km/sa Atmosferik Basınç: 1003,2 hPa

1003,2 hPa Deniz Seviyesinde Basınç: 1009,6 hPa

Gün boyunca az bulutlu ve sıcak bir hava etkili olacak. Yağış görülmeyecek ve rüzgar hızı moderatör seviyelerde kalırken, atmosferik basınç da normal değerler arasında ölçülecek. Genel olarak, açık havada etkinlikler için uygun bir gün geçirilecek.