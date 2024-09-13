Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavdaki tartışma yaratan “makara sorusu”nun Ankara 3. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmesinden sonra Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), yeniden puan hesaplanması sonucu üst tercihlerine yerleşmeye hak kazanan öğrencilere ise yeni kayıt hakkı tanındığını açıkladı.

Ankara’da sınava giren Emre Bayar, 2 Haziran 2024'te düzenlenen sınavın fen bilimleri bölümündeki bir sorunun doğru cevabının farklı bir şık olması gerektiğini belirterek İdare Mahkemesi'nde dava açtı.

Dilekçesinde cevap anahtarının düzeltilmesini ve sorunun iptalini talep eden Bayar’ın açtığı dava kapsamında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Gazi üniversitelerinde görevli öğretim üyesi profesörlerce hazırlanan Bilimsel Doğruluk ile Bilimsel İnceleme raporları mahkemeye sunuldu.

Raporlara göre, soruda ölçme-değerlendirme, dil ve anlatım ile anlam açısından herhangi bir hata olmadığı, "C" seçeneğinin doğru cevap olduğu değerlendirildiği, dava konusu soruda hata bulunmadığının tespit edildiğini bildiren Bakanlık, davanın reddini talep etti.

MEB, açıklama yaparak sorunun değerlendirme dışı bırakılacağını, diğer sorular üzerinden yeniden değerlendirme gerçekleştirildiğini, öğrencilerin yerleştiği okula yönelik haklarının korunduğunu, yeniden puan hesaplanması sonucu üst tercihlerine yerleşmeye hak kazanan öğrencilere ise yeni kayıt hakkı tanındığını bildirdi.

“Yeniden değerlendirme gerçekleştirildi”

Davalara ilişkin yargılama sürecini yürüten ilgili mahkemelerin kararlarının nihai olarak 11 Eylül 2024 tarihinde bakanlığa ulaştığı kaydedilen açıklamada, “Yargı kararında fen bilimleri dersi A kitapçığı 13'üncü soru için mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda, 'Bu soru basit makinelerle ilgili olup 8'inci Sınıf Fen Bilimleri Öğretim Programında bulunmaktadır. Kapsam geçerliliği açısından sorunun sorulması uygundur' ifadesiyle sorunun öğretim programına uygun olduğu açık biçimde belirtilmiş ve sorunun bilimsel olarak hatalı olduğuna dair herhangi bir ifade veya açıklamaya yer verilmemiştir. Ancak bilirkişi kurulunun, 'Sonuç olarak sorunun evrensel fizik ilkelerine uygun olan doğru cevabının bulunabilmesi için seviye üstü kazanımlara ihtiyaç olduğu düşünülmektedir' tespiti doğrultusunda mahkemece söz konusu soru için iptal kararı verilmiştir. Bu karar sonucunda sınav kılavuzunda yer alan 'Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır' hükmü gereğince fen bilimleri dersi A kitapçığı 13'üncü sorusu değerlendirme dışı bırakılarak diğer sorular üzerinden yeniden değerlendirme gerçekleştirilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Başvurular, 14-20 Eylül 2024 tarihleri arasında

Herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için tüm öğrencilerin yerleştikleri okullara yönelik haklarının korunduğu aktarılarak, "Yeniden puan hesaplanması sonucunda üst tercihlerine yerleşmeye hak kazanan öğrencilere ise yeni kayıt hakkı tanınmıştır. Bu öğrenciler, kayıt hakkını kullanmak istememeleri durumunda mevcut okullarında kalabileceklerdir. İlgili öğrencilerimizin takip edecekleri süreç kendilerine SMS ve e-Okul üzerinden ayrıca bildirilecektir” denildi.

Değerlendirme sonrası yeni bir okula kayıt hakkı kazanan öğrencilerin bu haklarını kullanmak istemeleri durumunda başvuruları, 14-20 Eylül 2024 tarihleri arasında e-Okul üzerinden alınacak ve 21 Eylül 2024 tarihi itibarıyla kayıtları otomatik olarak yapılacak.

Yeniden yerleştirme sonucu üst tercihine yerleşen öğrenciler ise sonuçları https://e-okul.meb.gov.tr adresinden öğrenebilecekler.