14 Eylül 2024 Cumartesi günü, Aydın'da hava durumu gün boyunca parçalı bulutlu olacak. Gün boyunca sıcak hava ve nem oranındaki değişiklikler MGM tarafından güncellendi.

İşte saatlik hava durumu ve detayları:

24:00 - 03:00

Durum: Az Bulutlu

Az Bulutlu Sıcaklık: 20°C

20°C Nem: %90

%90 Rüzgar: 4 km/s

4 km/s Hava Basıncı: 1010 hPa

Gece saatlerinde sıcaklık 20°C civarında seyredecek. Nem oranı yüksek olacak ve rüzgar hafif esinti şeklinde 4 km/s hızında olacak. Hava basıncı ise normal seviyelerde.

03:00 - 06:00

Durum: Az Bulutlu

Az Bulutlu Sıcaklık: 19°C

19°C Nem: %89

%89 Rüzgar: 5 km/s

5 km/s Hava Basıncı: 1012 hPa

Sabah erken saatlerde sıcaklık 19°C’ye düşecek. Nem oranı hafif düşüş göstererek %89 olacak. Rüzgar, geceye göre biraz daha hafif esintili 5 km/s hızında sürecek.

06:00 - 09:00

Durum: Parçalı Bulutlu

Parçalı Bulutlu Sıcaklık: 24°C

24°C Nem: %63

%63 Rüzgar: 5 km/s

5 km/s Hava Basıncı: 1015 hPa

Günün erken saatlerinde parçalı bulutlu hava koşulları hakim olacak. Sıcaklık 24°C’ye çıkarken, nem oranı %63 seviyelerine gerileyecek. Rüzgarın hızı aynı kalacak ve hava basıncı artış gösterecek.

09:00 - 12:00

Durum: Parçalı Bulutlu

Parçalı Bulutlu Sıcaklık: 30°C

30°C Nem: %45

%45 Rüzgar: 4 km/s

4 km/s Hava Basıncı: 1018 hPa

Öğle saatlerine yaklaşırken sıcaklık 30°C’ye ulaşacak. Nem oranı %45’e düşecek, bu da hava koşullarını daha rahat hale getirecek. Rüzgar hafif bir esinti şeklinde devam edecek.

12:00 - 15:00

Durum: Parçalı Bulutlu

Parçalı Bulutlu Sıcaklık: 34°C

34°C Nem: %35

%35 Rüzgar: 20 km/s

20 km/s Hava Basıncı: 1012 hPa

Öğle saatlerinde sıcaklık 34°C’ye çıkarak günün en yüksek seviyesine ulaşacak. Nem oranı %35 ile oldukça düşük olacak. Rüzgarın hızının arttığı bu saatlerde 20 km/s’lik bir hızda esmesi bekleniyor.

15:00 - 18:00

Durum: Parçalı Bulutlu

Parçalı Bulutlu Sıcaklık: 29°C

29°C Nem: %49

%49 Rüzgar: 15 km/s

15 km/s Hava Basıncı: 1010 hPa

Öğleden sonra sıcaklık 29°C’ye gerileyecek. Nem oranı %49 seviyelerinde kalacak ve rüzgar hızı 15 km/s olacak. Hava basıncı düşüş gösterecek.

18:00 - 21:00

Durum: Parçalı Bulutlu

Parçalı Bulutlu Sıcaklık: 25°C

25°C Nem: %78

%78 Rüzgar: 5 km/s

5 km/s Hava Basıncı: 1008 hPa

Akşam saatlerinde sıcaklık 25°C’ye düşerken, nem oranı %78 olacak. Rüzgar 5 km/s hızında hafif bir esinti şeklinde devam edecek.

21:00 - 24:00

Durum: Parçalı Bulutlu

Parçalı Bulutlu Sıcaklık: 22°C

22°C Nem: %82

%82 Rüzgar: 3 km/s

3 km/s Hava Basıncı: 1007 hPa

Geceye yaklaşırken sıcaklık 22°C olacak ve nem oranı %82’ye yükselecek. Rüzgar hızının azalmasıyla 3 km/s seviyelerine düşeceği tahmin ediliyor.