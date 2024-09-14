14 Eylül 2024 Cumartesi günü, Aydın'da hava durumu gün boyunca parçalı bulutlu olacak. Gün boyunca sıcak hava ve nem oranındaki değişiklikler MGM tarafından güncellendi.
İşte saatlik hava durumu ve detayları:
24:00 - 03:00
- Durum: Az Bulutlu
- Sıcaklık: 20°C
- Nem: %90
- Rüzgar: 4 km/s
- Hava Basıncı: 1010 hPa
Gece saatlerinde sıcaklık 20°C civarında seyredecek. Nem oranı yüksek olacak ve rüzgar hafif esinti şeklinde 4 km/s hızında olacak. Hava basıncı ise normal seviyelerde.
03:00 - 06:00
- Durum: Az Bulutlu
- Sıcaklık: 19°C
- Nem: %89
- Rüzgar: 5 km/s
- Hava Basıncı: 1012 hPa
Sabah erken saatlerde sıcaklık 19°C’ye düşecek. Nem oranı hafif düşüş göstererek %89 olacak. Rüzgar, geceye göre biraz daha hafif esintili 5 km/s hızında sürecek.
06:00 - 09:00
- Durum: Parçalı Bulutlu
- Sıcaklık: 24°C
- Nem: %63
- Rüzgar: 5 km/s
- Hava Basıncı: 1015 hPa
Günün erken saatlerinde parçalı bulutlu hava koşulları hakim olacak. Sıcaklık 24°C’ye çıkarken, nem oranı %63 seviyelerine gerileyecek. Rüzgarın hızı aynı kalacak ve hava basıncı artış gösterecek.
09:00 - 12:00
- Durum: Parçalı Bulutlu
- Sıcaklık: 30°C
- Nem: %45
- Rüzgar: 4 km/s
- Hava Basıncı: 1018 hPa
Öğle saatlerine yaklaşırken sıcaklık 30°C’ye ulaşacak. Nem oranı %45’e düşecek, bu da hava koşullarını daha rahat hale getirecek. Rüzgar hafif bir esinti şeklinde devam edecek.
12:00 - 15:00
- Durum: Parçalı Bulutlu
- Sıcaklık: 34°C
- Nem: %35
- Rüzgar: 20 km/s
- Hava Basıncı: 1012 hPa
Öğle saatlerinde sıcaklık 34°C’ye çıkarak günün en yüksek seviyesine ulaşacak. Nem oranı %35 ile oldukça düşük olacak. Rüzgarın hızının arttığı bu saatlerde 20 km/s’lik bir hızda esmesi bekleniyor.
15:00 - 18:00
- Durum: Parçalı Bulutlu
- Sıcaklık: 29°C
- Nem: %49
- Rüzgar: 15 km/s
- Hava Basıncı: 1010 hPa
Öğleden sonra sıcaklık 29°C’ye gerileyecek. Nem oranı %49 seviyelerinde kalacak ve rüzgar hızı 15 km/s olacak. Hava basıncı düşüş gösterecek.
18:00 - 21:00
- Durum: Parçalı Bulutlu
- Sıcaklık: 25°C
- Nem: %78
- Rüzgar: 5 km/s
- Hava Basıncı: 1008 hPa
Akşam saatlerinde sıcaklık 25°C’ye düşerken, nem oranı %78 olacak. Rüzgar 5 km/s hızında hafif bir esinti şeklinde devam edecek.
21:00 - 24:00
- Durum: Parçalı Bulutlu
- Sıcaklık: 22°C
- Nem: %82
- Rüzgar: 3 km/s
- Hava Basıncı: 1007 hPa
Geceye yaklaşırken sıcaklık 22°C olacak ve nem oranı %82’ye yükselecek. Rüzgar hızının azalmasıyla 3 km/s seviyelerine düşeceği tahmin ediliyor.