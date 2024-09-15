Aydın’da 15 Eylül 2024, Pazar günü hava koşulları oldukça değişken olacak. Sabah saatlerinden itibaren gökgürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Günün ilerleyen saatlerinde ise hava, parçalı bulutlu bir görünüm alacak. Gün boyunca sıcak hava ve nem oranındaki değişiklikler MGM tarafından güncellendi.

İşte saatlik hava durumu ve detayları:

Sabah: Gökgürültülü sağanak yağış

Pazar sabahı saat 09.00 ile 12.00 arasında, Aydın’da gökgürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Bu saatlerde sıcaklık 27°C olarak ölçülürken, hissedilen sıcaklık da aynı değerde olacak. Nem oranı %48 civarında, rüzgar ise saatte ortalama 14 km hızla esecek ve zaman zaman 36 km hıza ulaşabilecek.

Öğleden sonra: Parçalı bulutlu

12.00 ile 15.00 saatleri arasında hava, parçalı bulutlu bir hâl alacak. Sıcaklık 31°C’ye yükselecek, hissedilen sıcaklık ise aynı değerde kalacak. Nem oranı %29 olarak ölçülürken, rüzgar hızları ortalama 18 km/sa olacak ve zaman zaman 45 km/sa’yi bulabilecek.

Akşam üzeri: Hava yavaşça serinliyor

15.00 ile 18.00 saatleri arasında parçalı bulutlu hava koşulları devam edecek. Sıcaklık 26°C’ye düşerken, hissedilen sıcaklık da bu seviyede olacak. Nem oranı %32’ye yükselecek, rüzgar ortalama 17 km/sa hızla esecek ve maksimumda 46 km/sa’ye ulaşabilecek.

Gece: Serin ve nemli

Akşam saat 18.00’den gece 21.00’e kadar hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 22°C’ye düşerken, hissedilen sıcaklık da aynı seviyede kalacak. Nem oranı %53’e çıkacak, rüzgar hızı ise ortalama 6 km/sa ve maksimumda 39 km/sa olacak.

Gece yarısı: Soğuk ve nemli

21.00’den 24.00’e kadar hava, parçalı bulutlu kalacak. Sıcaklık 18°C’ye gerilerken, hissedilen sıcaklık da bu seviyede olacak. Nem oranı %64 ile yüksek seviyede kalacak, rüzgar ise saatte ortalama 3 km hızla esecek ve maksimumda 16 km/sa olacak.