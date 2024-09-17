Aydın’da 16 Eylül Salı günü hava durumu çeşitli değişimlere sahne olacak. Hava genel olarak açık ve az bulutlu geçecek ancak zaman zaman nem oranı artış gösterecek. Gün boyunca sıcak hava ve nem oranındaki değişiklikler MGM tarafından güncellendi.

İşte gün boyunca hava koşullarının saatlik ayrıntıları:

Sabah 09.00 - 12.00

Güne açık hava koşullarıyla başlanacak. Sıcaklık 28°C civarında olacak ve hissedilen sıcaklık da 28°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %32 olacakken, ortalama rüzgar hızı 6 km/sa olacak. Rüzgarın maksimum hızı ise 22 km/sa olarak ölçülecek.

Öğlen 12.00 - 15.00

Öğle saatlerinde hava az bulutlu olacak ve sıcaklık 33°C'ye yükselecek. Hissedilen sıcaklık da 33°C olarak kalacak. Nem oranı düşüş göstererek %23 seviyelerine inecek. Rüzgar hızı ortalama 13 km/sa, maksimum rüzgar hızı ise 33 km/sa olacak.

Öğleden Sonra 15.00 - 18.00

Öğleden sonra hava yine az bulutlu kalacak. Sıcaklık 32°C olacak ve hissedilen sıcaklık da aynı seviyede kalacak. Nem oranı bu saatlerde artış göstererek %37’ye çıkacak. Rüzgarın ortalama hızı 20 km/sa, maksimum rüzgar hızı ise 44 km/sa olarak bekleniyor.

Akşam 18.00 - 21.00

Akşam saatlerinde hava az bulutlu olmaya devam edecek. Sıcaklık 25°C’ye düşerken, hissedilen sıcaklık da 25°C olarak ölçülecek. Nem oranı akşam saatlerinde oldukça yüksek olacak ve %55 seviyelerine çıkacak. Rüzgar ortalama 8 km/sa hızla esecek, maksimum hız ise 43 km/sa olacak.

Gece 21.00 - 24.00

Gece saatlerinde hava açık olacak. Sıcaklık 23°C’ye düşerken, hissedilen sıcaklık da 23°C olarak kalacak. Nem oranı gece boyunca artarak %63 seviyelerine çıkacak. Rüzgar hızı oldukça düşük olacak; ortalama 1 km/sa, maksimum ise 22 km/sa olarak tahmin ediliyor.

Genel hava koşulları

Gün boyunca hava genel olarak açık ve az bulutlu, ancak nem oranındaki artış akşam saatlerinden itibaren belirgin bir şekilde hissedilecektir. Rüzgar hızları ise günün ilerleyen saatlerinde artış gösterebilir. Vatandaşların, özellikle nem oranının yüksek olduğu saatlerde dikkatli olmaları önerilmektedir.