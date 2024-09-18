Bu Çarşamba, Aydın'da sıcaklıkların 34°C’ye kadar yükselmesi beklenirken, gün genelinde parçalı bulutlu bir hava koşulu hakim olacak. Sabah saatlerinde 29°C olarak ölçülen sıcaklık, öğle saatlerinde önemli bir artış gösterecek. Öğle vaktinde, güneşin etkisiyle sıcaklık 34°C’ye ulaşarak, yazın etkilerini bir kez daha hissettirecek. Gün boyunca sıcak hava ve nem oranındaki değişiklikler MGM tarafından güncellendi.

Nem ve rüzgar durumu: Neleri etkileyecek?

Nem oranı gün içerisinde değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde %35 civarında olan nem, gün ilerledikçe artacak. Akşam saatlerine gelindiğinde bu oranın %73’e kadar yükselmesi öngörülüyor. Yüksek nem, akşam saatlerinde hissedilen sıcaklığın artmasına neden olabilir ve bu da dışarıda geçirilen zamanlarda rahatsızlık yaratabilir.

Rüzgar durumu ise, gün boyunca önemli bir rol oynayacak. Ortalama rüzgar hızı 15 km/saat olarak tahmin edilirken, bazı saatlerde bu hızın 36 km/saat’e kadar çıkması bekleniyor. Özellikle öğleden sonra rüzgarın hızı artacak ve bu da sıcak havanın etkisini hafifletebilir. Rüzgarın yönü, gün boyunca değişiklik gösterebilir, bu nedenle açık havada olanlar için serinletici bir etkisi olabilir.

Saatlik hava durumu tahminleri

09:00 - 12:00

Durum : Az bulutlu

: Az bulutlu Sıcaklık : 29°C

: 29°C Hissedilen Sıcaklık : 29°C

: 29°C Nem : %35

: %35 Rüzgar Hızı : 7 km/saat

: 7 km/saat Açıklama: Sabah saatleri, güne başlamanın en iyi zamanlarından biri. Sıcaklık konforlu seviyelerde.

12:00 - 15:00

Durum : Az bulutlu

: Az bulutlu Sıcaklık : 34°C

: 34°C Hissedilen Sıcaklık : 34°C

: 34°C Nem : %26

: %26 Rüzgar Hızı : 15 km/saat

: 15 km/saat Açıklama: Öğle saatleri, sıcaklıkta en yüksek seviyeye ulaşacak. Güneşten korunmak için gölge alanlar tercih edilmeli.

15:00 - 18:00

Durum : Az bulutlu

: Az bulutlu Sıcaklık : 29°C

: 29°C Hissedilen Sıcaklık : 29°C

: 29°C Nem : %36

: %36 Rüzgar Hızı : 17 km/saat

: 17 km/saat Açıklama: Sıcaklık tekrar düşerken, rüzgarın artması serinletici bir etki yaratabilir. Dışarıda olanlar için rahat bir akşam geçirilebilir.

18:00 - 21:00

Durum : Az bulutlu

: Az bulutlu Sıcaklık : 25°C

: 25°C Hissedilen Sıcaklık : 25°C

: 25°C Nem : %63

: %63 Rüzgar Hızı : 8 km/saat

: 8 km/saat Açıklama: Akşam saatlerinde nemin artması, biraz bunaltıcı hissedilmesine neden olabilir. Hafif giysiler önerilir.

21:00 - 24:00

Durum : Az bulutlu

: Az bulutlu Sıcaklık : 21°C

: 21°C Hissedilen Sıcaklık : 21°C

: 21°C Nem : %73

: %73 Rüzgar Hızı : 1 km/saat

: 1 km/saat Açıklama: Gece saatlerinde sıcaklık düşse de, yüksek nem oranı rahatsızlık verebilir. Dışarıda geçirilen zamanlarda dikkatli olunmalı.

Öneriler ve dikkat edilmesi gerekenler

Özellikle öğle saatlerinde dışarıda olunuyorsa, güneş kremi kullanmayı unutmayın. Gözlük ve şapka gibi koruyucu aksesuarlar da faydalı olabilir.

Sıcak havada yeterli miktarda su içmek hayati önem taşıyor. Su tüketimini artırarak vücudunuzu serin tutun.

Akşam saatlerinde giyilecek hafif, nefes alabilir giysiler, hem konfor hem de sağlık açısından önemlidir. 18 Eylül 2024 Denizli hava durumu

Hava durumu sürekli değişebilir; bu nedenle gün boyunca güncel tahminleri takip etmek faydalı olacaktır.