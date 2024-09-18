Menderes Belediyesi'nin, Sunal Tülbentçi Parkı ve önündeki plaj, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen Engelsiz İzmir Kırmızı Bayrağı’nı almaya hak kazandı. Bu bayrak, engelli bireylerin erişimine uygun alanlar için veriliyor. Parkta engelli rampası, deniz sandalyesi, özel giyinme kabinleri ve engelli dostu tuvaletlerle birlikte bir park alanı bulunuyor. Tek yıldızla ödüllendirilen bu tesisin, yapılacak düzenlemelerle iki yıldıza yükseltilmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

Başkan Çiçek’ten iki yıldız hedefi

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Engelli vatandaşlarımıza bu tesisi sunmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Kırmızı bayrağı almak gurur verici. Hedefimiz, düzenlemelerle bu bayrağı iki yıldızlı hale getirmek. Her zaman engelli vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay’a desteklerinden ötürü teşekkür ederim."

İrade ve kararlılıkla gelen başarı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürü Emine Koç da törende yaptığı açıklamada, “2013 yılından bu yana devam eden kırmızı bayrak uygulamasında ilk defa bir plaj ödüllendiriliyor. Kıyı erişebilirliği sağlandığı için tek yıldızlı bayrağı uygun gördük. Bu tür projeleri hayata geçirmek için irade ve kararlılık gerekiyor. Başkan İlkay Çiçek’i tebrik ediyorum.” dedi.

Engelli yaşamına destek büyüyor

Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı ve Kırmızı Bayrak Komisyon Üyesi Gülgün Yorgancılar ise, “Engelli bireylerin sosyal hayata katılımını kolaylaştıracak bu tür uygulamaların artmasını diliyoruz. Başkanımız İlkay Çiçek’e bu tesisi bizlere kazandırdığı için teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.