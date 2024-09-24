24 Eylül sabahına bulutlu bir hava hâkim. Anlık sıcaklık 20°C, hissedilen sıcaklık ise aynı seviyede. Nem oranı %49, bu da havanın kısmen kuru olduğunu gösteriyor. Rüzgar hızı 4 km/sa seviyesinde esiyor ve atmosferik basınç ise 1009,6 hPa. Basınç, yükselerek ilerleyen saatlerde 1016,1 hPa seviyesine ulaşacak, bu da havanın stabil kalabileceğini işaret ediyor.

Saatlik hava tahmini:

09.00 - 12.00: Sabahın ilk saatlerinde hava az bulutlu olacak. Sıcaklık 29°C seviyelerine çıkarken, hissedilen sıcaklık da aynı düzeyde kalacak. Nem oranı %26 olarak ölçülüyor. Bu zaman diliminde rüzgar saatte 22 km hızla esecek.

12.00 - 15.00: Öğle saatlerinde sıcaklık daha da artacak. Az bulutlu gökyüzü altında sıcaklık 33°C’ye ulaşacak. Nem oranı %20 ile düşük seviyelerde olacak. Rüzgar hızının artmasıyla birlikte, ortalama hız 9 km/sa, maksimum hız ise 31 km/sa olacak.

15.00 - 18.00: Akşamüstü saatlerinde sıcaklık yeniden 29°C’ye düşecek. Az bulutlu hava devam ederken, nem oranı %28 olacak. Rüzgar hızı ise maksimum 37 km/sa seviyesine kadar çıkacak. Bu, rüzgarlı bir akşamüstü geçireceğimizin işareti.

18.00 - 21.00: Akşam saatlerinde sıcaklık 24°C'ye düşecek ve hava az bulutlu olacak. Nem oranı artarak %44 seviyesine çıkarken, rüzgar hızı da ortalama 6 km/sa, maksimum 36 km/sa olacak. Afyonkarahisar’da 25 Eylül’de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?

21.00 - 24.00: Gece saatlerinde gökyüzü açık olacak ve sıcaklık 21°C’ye kadar düşecek. Nem oranı %55 ile biraz daha artacak. Bu saatlerde rüzgar hızı ise oldukça düşük olacak; maksimum hız 17 km/sa.

Günün detaylı değerlendirmesi:

Gün boyunca sıcaklıklar artıp azalacak, ancak genel olarak sıcak bir hava hakim olacak. Öğle saatlerinde rüzgar hızında artış bekleniyor, özellikle 15.00 - 18.00 arası rüzgar oldukça etkili olabilir. Akşam saatlerinde ise sıcaklık düşecek, fakat rüzgarın hızında belirgin bir değişim gözlemlenecek.