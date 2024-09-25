25 Eylül 2023 itibarıyla Aydın'da hava açık ve yağış beklenmiyor. Sabah saatlerinde sıcaklık 22°C olarak ölçülürken, nem oranı %49 seviyelerinde seyrediyor. Rüzgar ise saatte 6 km hızla esiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından güncellendi.

Saatlik hava tahminleri

Aydın'da gün içerisinde sıcaklıkta önemli artışlar gözlemlenmesi bekleniyor. İşte detaylı saatlik hava tahminleri:

09.00 - 12.00: Durum: Az Bulutlu Sıcaklık: 29°C Hissedilen Sıcaklık: 29°C Nem: %27 Rüzgar Hızı: 4 km/s Maks. Rüzgar Hızı: 19 km/s

12.00 - 15.00: Durum: Az Bulutlu Sıcaklık: 34°C Hissedilen Sıcaklık: 34°C Nem: %19 Rüzgar Hızı: 9 km/s Maks. Rüzgar Hızı: 27 km/s

15.00 - 18.00: Durum: Az Bulutlu Sıcaklık: 32°C Hissedilen Sıcaklık: 32°C Nem: %29 Rüzgar Hızı: 18 km/s Maks. Rüzgar Hızı: 40 km/s

18.00 - 21.00: Durum: Az Bulutlu Sıcaklık: 25°C Hissedilen Sıcaklık: 25°C Nem: %49 Rüzgar Hızı: 8 km/s Maks. Rüzgar Hızı: 39 km/s

21.00 - 24.00: Durum: Az Bulutlu Sıcaklık: 24°C Hissedilen Sıcaklık: 24°C Nem: %52 Rüzgar Hızı: 2 km/s Maks. Rüzgar Hızı: 22 km/s



Sıcak hava koşulları

Öğle saatlerinde sıcaklık 34°C’ye yükselebilirken, bu durum hissedilen sıcaklığın da aynı seviyelerde olmasına yol açacak. Nem oranının gün içinde %19’dan başlayıp %52’ye kadar çıkması, akşam saatlerinde havanın daha serinleşeceğini gösteriyor.

Sıcak hava koşulları, dışarıda vakit geçirecek olanlar için önemli bir uyarı niteliği taşıyor. Güneş ışınlarına karşı dikkatli olunması ve bol sıvı tüketilmesi öneriliyor. Gün boyunca oluşabilecek sıcaklık değişimlerini göz önünde bulundurarak, dış mekan aktivitelerinizi planlamanız faydalı olacaktır.

Günlük planlamalar için ipuçları

Aydın’daki hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygun görünse de, özellikle öğle saatlerinde aşırı sıcaklardan korunmak için şapka ve güneş kremi kullanımı tavsiye ediliyor. Ayrıca, dışarıda geçireceğiniz zamanı planlarken hava sıcaklığındaki bu değişimleri dikkate almayı unutmayın.