Aydın, Perşembe günü sıcak ve nemli bir hava ile karşılaşacak. Hava durumu raporuna göre, gün boyunca sıcaklık ve nemde kayda değer değişiklikler bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından hava durumundaki değişiklikler güncellendi.

Sabah saatlerinde hava durumu

Perşembe sabahı saat 09.00 ile 12.00 arasında Aydın’ın havası parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 30°C, hissedilen sıcaklık ise yine 30°C olarak ölçülecek. Nem oranı %26 seviyesinde kalırken, rüzgar saatte 4 km hızla esecek.

Öğle sıcaklığı artıyor

Öğle saatleri geldiğinde, sıcaklık 35°C’ye ulaşacak ve hissedilen sıcaklık da bu seviyede kalacak. Ancak, nem oranı %18’e düşerek havanın daha kuru hissedilmesine neden olacak. Rüzgar hızı da artarak saatte 10 km’ye çıkacak.

Öğleden sonra ve akşam hava tahmini

Öğleden sonra, saat 15.00 ile 18.00 arasında hava yine parçalı bulutlu kalacak. Sıcaklık 31°C’ye düşecek, fakat hissedilen sıcaklık yine 31°C olarak kalacak. Nem oranı %26’ya yükselecek. Rüzgar hızı 18 km/sa’ya çıkarken, maksimum hız 41 km/sa olarak tahmin ediliyor.

Akşam saatlerinde, saat 18.00 ile 21.00 arasında hava az bulutlu hale gelecek. Sıcaklık 26°C’ye düşerken, hissedilen sıcaklık da aynı seviyede kalacak. Nem oranı %40’a yükselebilir ve rüzgar 6 km/sa hızla esecek.

Gece hava durumu

Gece saatlerinde, saat 21.00 itibarıyla sıcaklık 22°C’ye inecek ve hissedilen sıcaklık da 22°C olacak. Nem oranı %45’e ulaşırken, rüzgarın hızı 3 km/sa’ye düşmesi bekleniyor.

Aydın’da saatlik hava durumu

09.00 - 12.00

Hava Durumu: Parçalı Bulutlu

Parçalı Bulutlu Sıcaklık: 30°C

30°C Hissedilen Sıcaklık: 30°C

30°C Nem: %26

%26 Rüzgar: 4 km/sa

12.00 - 15.00

Hava Durumu: Parçalı Bulutlu

Parçalı Bulutlu Sıcaklık: 35°C

35°C Hissedilen Sıcaklık: 35°C

35°C Nem: %18

%18 Rüzgar: 10 km/sa

15.00 - 18.00

Hava Durumu: Parçalı Bulutlu

Parçalı Bulutlu Sıcaklık: 31°C

31°C Hissedilen Sıcaklık: 31°C

31°C Nem: %26

%26 Rüzgar: 18 km/sa (maks. 41 km/sa)

18.00 - 21.00

Hava Durumu: Az Bulutlu

Az Bulutlu Sıcaklık: 26°C

26°C Hissedilen Sıcaklık: 26°C

26°C Nem: %40

%40 Rüzgar: 6 km/sa

21.00 - 24.00

Hava Durumu: Az Bulutlu

Az Bulutlu Sıcaklık: 22°C

22°C Hissedilen Sıcaklık: 22°C

22°C Nem: %45

%45 Rüzgar: 3 km/sa