Aydın ve çevresinde 4 Eylül 2024 Çarşamba günü hava durumu, sakin bir günün habercisi. Gün boyunca az bulutlu ve parçalı bulutlu bir gökyüzü bekleniyor.

Günün farklı saat dilimlerinde sıcaklık, nem oranı ve rüzgar hızındaki değişiklikler dikkat çekiyor. MGM güncelledi.

İşte detaylar:

Sabah saatleri: 06.00 - 09.00

Çarşamba sabahı erken saatlerde Aydın'da hava az bulutlu olacak. Sıcaklık 27°C olarak hissedilecek ve nem oranı %54 civarında seyredecek. Hafif bir rüzgar, saatte 4 km hızla eserken, rüzgarın maksimum hızı 13 km/sa olacak. Hissedilen sıcaklık ise 28°C olarak tahmin ediliyor.

Öğle saatleri: 09.00 - 12.00

Günün ilerleyen saatlerinde, 09.00 ile 12.00 arasında sıcaklık 32°C'ye yükselecek ve hissedilen sıcaklık da aynı seviyede olacak. Nem oranı %37'ye kadar düşerken, rüzgar hızı saatte 4 km olacak ve rüzgarın maksimum hızı 21 km/sa'ya çıkacak. Bu saatlerde de hava az bulutlu kalacak.

Öğleden sonra: 12.00 - 15.00

Öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 37°C ile günün en yüksek seviyesine ulaşacak ve hissedilen sıcaklık da bu seviyede olacak. Nem oranı %30’a düşerken, rüzgar saatte 5 km hızla esecek ve maksimum rüzgar hızı 22 km/sa olacak.

İkindi saatleri: 15.00 - 18.00

İkindi saatlerinde hava durumu parçalı bulutlu olarak devam edecek. Sıcaklık biraz düşerek 34°C'ye inecek ve hissedilen sıcaklık da aynı seviyede kalacak. Nem oranı %28 olacak. Rüzgar hızı saatte 3 km'ye düşerken, maksimum rüzgar hızı 23 km/sa olarak kaydedilecek.

Akşam saatleri: 18.00 - 21.00

Akşam saatlerine doğru, 18.00 ile 21.00 arasında hava yeniden az bulutlu bir hale gelecek. Sıcaklık 28°C'ye düşecek ve hissedilen sıcaklık aynı kalacak. Nem oranı %41’e çıkacak. Rüzgar hızı saatte 5 km olacak ve rüzgarın maksimum hızı 20 km/sa'ya ulaşacak.

Gece saatleri: 21.00 - 24.00

Günün son saatlerinde, 21.00 ile 24.00 arasında hava durumu az bulutlu olarak devam edecek. Sıcaklık 25°C'ye düşerken, hissedilen sıcaklık da aynı seviyede olacak. Nem oranı %50’ye kadar çıkacak ve rüzgar hızı saatte 4 km olacak. Bu saatlerde rüzgarın maksimum hızı ise 17 km/sa olacak.