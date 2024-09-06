Aydın’da 6 Eylül Cuma günü için sıcak ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklıklar oldukça yüksek seviyelere ulaşacak. Ancak akşam saatlerine doğru sıcaklıklar hafif bir düşüş gösterirken, rüzgar hızının artması dikkat çekiyor. Sıcak hava dalgasına karşı dikkatli olunması ve özellikle öğle saatlerinde dışarıda fazla vakit geçirilmemesi öneriliyor. MGM güncelledi.

İşte detaylar:

Sabah saatleri (09:00 - 12:00)

Günün ilk saatlerinde hava az bulutlu olacak. Sıcaklık 34°C, hissedilen sıcaklık ise aynı seviyede olacak. Nem oranı %22 seviyelerinde, bu da sabah saatlerinde havanın nispeten kuru olacağını gösteriyor. Rüzgar hızı ise hafif esintilerle 5 km/sa hızında olacak, ancak maksimum rüzgar hızı zaman zaman 23 km/sa’ye kadar çıkabilecek. Bu saatlerde dışarıda yapılacak aktiviteler için görece daha serin bir zaman dilimi.

Öğle saatleri (12:00 - 15:00)

Öğlen saatlerinde sıcaklık zirveye ulaşıyor. Sıcaklık 39°C ve hissedilen sıcaklık da bu seviyelerde olacak. Bu saatlerde nem oranı %17’ye kadar düşerken, sıcak hava dalgası kendisini daha net hissettirecek. Ortalama rüzgar hızı 8 km/sa olacak ve maksimum hızın 26 km/sa’ye kadar çıkması bekleniyor. Bu saatlerde dışarıda bulunmak zorunda olanlar, güneşten korunmalı ve bol sıvı tüketmeli.

Öğleden sonra (15:00 - 18:00)

Öğleden sonra sıcaklık bir miktar düşse de hala oldukça sıcak olacak. Sıcaklık 37°C, hissedilen sıcaklık ise aynı seviyelerde olacak. Nem oranı %15'e kadar düşerken, hava oldukça kuru bir hal alacak. Rüzgar hızında ise bir artış gözlenecek. Ortalama rüzgar hızı 7 km/sa olup, maksimum hız 29 km/sa’ye kadar çıkabilecek. Bu saatlerde sıcak hava, rüzgarla birlikte biraz hafiflese de dikkatli olunmalı.

Akşam saatleri (18:00 - 21:00)

Akşam saatlerinde sıcaklık daha da düşecek. Sıcaklık 31°C seviyelerine inecek ve hissedilen sıcaklık da aynı olacak. Nem oranı ise %24’e yükselerek havanın biraz daha nemli bir hale gelmesine sebep olacak. Bu saatlerde rüzgar hızının da artması bekleniyor. Ortalama rüzgar hızı 13 km/sa seviyesinde olacak ve zaman zaman maksimum 33 km/sa hıza ulaşabilecek. Akşam saatleri, dışarıda serinlemek için daha uygun olacak.

Gece saatleri (21:00 - 24:00)

Gece saatlerinde hava biraz daha serin olacak. Sıcaklık 26°C, hissedilen sıcaklık da bu seviyelerde olacak. Nem oranı ise %35’e çıkarak gece saatlerinde nemli bir hava oluşmasına neden olacak. Rüzgar hızı ise 3 km/sa ile oldukça hafif esintiler sunacak. Maksimum rüzgar hızı ise 28 km/sa’ye kadar çıkabilir. Gece boyunca rüzgarın hafif esmesi, serinlemek için ideal bir hava sunacak.