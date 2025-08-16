Aydın’da Büyük Miting: “Millet İradesine Sahip Çıkıyor”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 18 Ağustos Pazartesi günü saat 20.00’de Aydın Atatürk Kent Meydanı’nda büyük bir miting düzenleyecek. Mitinge CHP Genel Başkanı Özgür Özel katılarak halka hitap edecek.

“Millet iradesine sahip çıkıyor. Biz sadece zeybek oynarken diz çökeriz!” sloganıyla gerçekleştirilecek mitingde, Özel’in demokrasi, milli irade ve gündeme dair önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye katılmasının ardından düzenlenen bu miting, CHP açısından önemli bir gövde gösterisi niteliği taşıyor. CHP’nin uzun yıllardır güçlü olduğu Aydın’da yapılacak bu buluşma, partililer için ayrı bir sembolik anlam da barındırıyor.