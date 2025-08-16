Nazilli Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Aysun Bademli ve Otizm Toplumu Savunucusu Serdal Yaman tarafından yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Öncelikle, Nazillimize Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi kazandıranlara sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ancak çok önemli bir konuya dikkat çekmek istiyoruz.

Bilindiği üzere, ağır otizmli, ağır down sendromlu ve ağır zihinsel engelli bireylerimizin diş tedavileri yalnızca genel anestezi altında yapılabilmektedir. Ne yazık ki Nazilli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde bu imkân bulunmamaktadır. Bu hizmete en yakın Aydın, Denizli ve İzmir illerinde ulaşılabilmektedir.

Nazilli, Aydın’ın doğu bölgesinde merkez konumunda olup çevresindeki 6 ilçeyle birlikte yaklaşık 2.000 ağır engelli birey bu hizmete ihtiyaç duymaktadır. Ancak bu bireylerimizin özellikle otizmli çocuklarımızın başka illere götürülmesi hem maddi hem de manevi açıdan ailelere büyük zorluklar yaşatmaktadır.

Bu sorunu defalarca dile getirmemize rağmen bugüne kadar kalıcı bir çözüm üretilmemiştir. Umuyoruz ki en kısa zamanda gerekli adımlar atılarak Nazilli’de genel anestezi ile diş tedavisi imkânı sağlanır.”

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.