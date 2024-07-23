Aydın'da binlerce öğrencinin eğitim aldığı yaz Kur’an kurslarında çocuk sesleri cami kubbelerini dolduruyor. Kursları sık sık ziyaret eden İl Müftüsü Hasan Güneş, Köşk İlçesi'ndeki yaz Kur’an kurslarını ziyaret ederek öğrencilerin derslerini dinledi. İlçe Müftüsü Nuri İlkatmış ile birlikte cami ve Kur’an kurslarını gezen Güneş, yönetici ve öğreticilerden bilgi aldı.

"Çocukların heveslerini destekleyeceğiz"

Güneş, öğrencilerin Kur’an okuma ve öğrenme konusundaki isteklerinin kendilerini de heyecanlandırdığını belirterek, "Öğrencilerimizin bu coşkularını desteklemek için her türlü gayret ve çabayı sarf edeceğiz" dedi. Ayrıca, çocuklarını yaz Kur’an kurslarına gönderen ailelere teşekkür eden Güneş, öğrenci ve öğreticilere başarılar diledi.